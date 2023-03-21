Ціна на пшеницю значно знизилася після поновлення угоди, яка дозволяє Україні безпечно експортувати зерно з ключових чорноморських портів.

Про це інформує Bloomberg.

Зазначено, що 21 березня в Чикаго ф’ючерси на пшеницю впали на 1,4% до 7,0075 доларів за один бушель (27 кг), що є найбільшим падінням за такий короткий проміжок часу. Двома основними товарами, що постачаються в межах угоди, є пшениця та кукурудза.

Як повідомляється, вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання ф’ючерсів на пшеницю в першій половині 2022 року через побоювання серйозних збоїв у постачанні.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, угоду продовжено ще на 120 днів. Проте Росія та неназваний турецький посадовець, своєю чергою, наголосили, що мова йде лише про 60 днів.

Крім того, додається, що ф’ючерси на сою зросли після того, як зернова біржа Буенос-Айреса минулого тижня знизила свій прогноз врожаю в Аргентині до найнижчого за всю історію спостережень. Країна переживає дев’яту хвилю спеки за вегетаційний період у порівнянні зі звичайними трьома-чотирма.

Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй закликала продовжити на 120 днів “зернову угоду”, що дає змогу безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів.

Варто зауважити, що у Сполучених Штатах також закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що продовження угоди, дія якої закінчується 18 березня, є пріоритетом США.