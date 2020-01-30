23-річна американка Саманта Джесперсен виявила у Facebook ділову сторінку "Дупа Саманти Рей Енн Джесперсен" з геолокацією, що вказує на її попереднє місце проживання.

Про це пише видання BuzzFeed.

Саманта Джесперсен навіть не підозрювала про існування такої сторінки, поки хтось не загуглив її ім’я. При цьому сторінка “Дупа Саманти Рей Енн Джесперсен” була в результатах пошуку першою.

Сторінка була створена у 2012 році, коли дівчині було всього 15 років. Саманта також не має жодного уявлення, хто створив цю сторінку і вона сама цього не робила.

В акаунті досі немає жодної публікації, а в описі говориться: “Ця неофіційна сторінка була створена, тому що користувачі Facebook проявили інтерес до цього місця або бізнесу”.

Джесперсен кілька разів зверталася до адміністрації Facebook з проханням видалити сторінку, однак там їй відмовляли, бо сторінка не порушує правил спільноти. Лише після публікації історії у ЗМІ сторінку видалили.

Існування цієї сторінки жодним чином не вплинуло на життя дівчини, яка до слова, працює пекарем, але вона все ж хвилюється про можливості цього.

“Що було б, якби я не отримала роботу через це. Мені б подзвонили і сказали: “Гей, знайшов сторінку про твою дупу, ми не збираємося тебе брати на роботу”.