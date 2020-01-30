Про це пише видання BuzzFeed.
Саманта Джесперсен навіть не підозрювала про існування такої сторінки, поки хтось не загуглив її ім’я. При цьому сторінка “Дупа Саманти Рей Енн Джесперсен” була в результатах пошуку першою.
Сторінка була створена у 2012 році, коли дівчині було всього 15 років. Саманта також не має жодного уявлення, хто створив цю сторінку і вона сама цього не робила.
В акаунті досі немає жодної публікації, а в описі говориться: “Ця неофіційна сторінка була створена, тому що користувачі Facebook проявили інтерес до цього місця або бізнесу”.
Джесперсен кілька разів зверталася до адміністрації Facebook з проханням видалити сторінку, однак там їй відмовляли, бо сторінка не порушує правил спільноти. Лише після публікації історії у ЗМІ сторінку видалили.
Існування цієї сторінки жодним чином не вплинуло на життя дівчини, яка до слова, працює пекарем, але вона все ж хвилюється про можливості цього.
“Що було б, якби я не отримала роботу через це. Мені б подзвонили і сказали: “Гей, знайшов сторінку про твою дупу, ми не збираємося тебе брати на роботу”.
- У травні 2019 року повідомлялося, компанія Google запустить нову функцію, яка дозволить користувачам автоматично видаляти історію пошуку і місць розташування.
- У серпні 2018 року в США житель Сан-Дієго (штат Каліфорнія) Наполеон Патаксіл подав позов проти компанії Google в зв’язку з незаконним збором нею інформації про пересування користувачів.