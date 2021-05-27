Facebook більше не буде видаляти публікації, в яких стверджується, що COVID-19 був створений людиною.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на заяву представників Facebook.

До такого рішення в компанії прийшли після відновилися дебатів щодо походження вірусу.

“У світлі розслідувань про походження COVID-19 і консультацій з експертами у сфері охорони здоров’я ми більше не будемо видаляти з наших програм твердження про те, що COVID-19 створений людиною. Ми продовжуємо працювати з фахівцями в галузі охорони здоров’я, щоб йти в ногу з мінливим характером пандемії, і регулярно оновлюємо нашу політику в міру появи нових фактів і тенденцій”, – йдеться в заяві представника компанії Facebook.

У лютому Facebook оголосив, що розширив список “помилкових заяв”, які він буде видалять зі своїх платформ, серед них і про те, що COVID “штучно створений”.

Твердження про те, що COVID-19 був створений людиною, циркулювало майже з самого початку пандемії. Вважається, що джерелом нового коронавірусу був китайський інститут вірусології в місті Ухань, де перші випадки і були зареєстровані. Твердження про те, що вірус створений в лабораторії, часто висував колишній президент Дональд Трамп, хоча він так і не надав доказів щодо.

Раніше розвідка США виявила, що деякі дослідники Уханьського інституту вірусології в Китаю захворіли на невідому хворобу в листопаді 2019 року — за місяць до першого офіційно зареєстрованого випадку коронавірусу — і навіть були ушпиталені. Китай запевняє, що це брехня. Головний інфекціоніст США почав казати, що більше не впевнений у природному походженні вірусу.