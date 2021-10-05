Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген, яка пропрацювала в компанії два роки, розповіла, що платформа використовуються для поширення ненависті і дезінформації, але це всіляко намагаються приховати.

Про це пише видання The New York Times.

В інтерв’ю телеканалу “60 хвилин”, що вийшов в ефір у неділю, 37-річна Хауген сказала, що вона стривожена тим, що побачила в Facebook. За її словами, компанія неодноразово ставила на перше місце власні інтереси, а не інтереси суспільства. Тому вона скопіювала сторінки внутрішнього дослідження Facebook і вирішила щось з цим зробити.

“Що я постійно бачила в Facebook: конфлікти інтересів між тим, що добре для суспільства, і тим, що добре для Facebook. Facebook вибрав те, що приносить більше грошей”, – розповідає Хауген.

Хауген передала багато документів виданню The Wall Street Journal, яке минулого місяця почало публікувати результати. Викриття стосуються того, що Facebook знав, що дочірня компанія – Instagram – завдає шкоди молодим дівчатам і, наприклад, може викликати у них депресію, а також сприяє розвитку розладів харчової поведінки.

“Власне розслідування Facebook показує, що Instagram не тільки небезпечний для підлітків, але і шкодить їм, що він значно гірше, ніж інші форми соціальних мереж”, – стверджує Хауген.

Хауген також подала скаргу в Комісію з цінних паперів і бірж, звинувативши Facebook в тому, що вона вводить інвесторів в оману публічними заявами, що не відповідають її внутрішнім процесам. І вона поговорила з законодавцями, такими як сенатор Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, і сенатор Маршу Блекберн, республіканець від Теннессі, і поділилася з ними деякими документами.

У вівторок вона повинна дати свідчення в Конгресі про вплив Facebook на молодих користувачів.

Facebook піддавався критиці вже кілька разів. Платформа була основним каналом дезінформації під час виборів президентських виборів у США 2016 і 2020 років.