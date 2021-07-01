Про це повідомляють #Букви.

1 липня деякі користувачі соцмережі почали бачити дивні сповіщення. У них Facebook зауважує, що користувач зазнав впливу екстремістського контенту. Також соцмережа пропонувала допомогу у випадках, якщо друзі користувачів “стають екстремістами”.

Зокрема, таке сповіщення показав журналіст  Дмитро Бунецький:

Аналогічне сповіщення в коментарях показав користувач Ельдар Салімов:

Про отримання таких самих повідомлень розповіли Яна Дубілянська, Таня Матяш, Владислав Дулапчій:

Про такі самі повідомлення розповідають і англомовні користувачі соцмереж.

Якщо натиснути на “Допомогти”, відкривається стаття з назвою “Які аргументи використовують насильницькі групи для залучення підписників?”.

Цю статтю наразі можна знайти через пошуковик, однак її текст недоступний. “Зараз ця функція доступна не всім”, — йдеться в сповіщенні.

В надісланому електронною поштою коментарі для ЗМІ представники Facebook зазначили, що це — невеликий тест пілотного проєкту для запобігання радикалізації на сайті. Зазначають, що його запустили в США, однак це не пояснює, чому сповіщення отримували користувачі з України.

“Цей тест є частиною нашої ширшої роботи з оцінки способів надання ресурсів і підтримки людям у Facebook, які могли взаємодіяти з екстремістським контентом або піддаватися його впливу, можуть знати когось, хто стикається з цим ризиком. Ми співпрацюємо з неурядовими організаціями та академічними експертами в цій сфері і сподіваємося, що в майбутньому нам буде чим поділитися”, — цитує агентство Reuters.

  • Нагадаємо, раніше облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія.
  • У штурмі Конгресу США у Вашингтоні брав участь депутат-республіканець із Західної Вірджинії Деррік Еванс. Процес штурму він транслював у Facebook.
  • В червні у компанії Facebook сповістили, що заблокували Дональда Трампа в соціальних мережах щонайменше на два роки.