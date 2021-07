Про це повідомляють #Букви.

1 липня деякі користувачі соцмережі почали бачити дивні сповіщення. У них Facebook зауважує, що користувач зазнав впливу екстремістського контенту. Також соцмережа пропонувала допомогу у випадках, якщо друзі користувачів “стають екстремістами”.

Зокрема, таке сповіщення показав журналіст Дмитро Бунецький:

Аналогічне сповіщення в коментарях показав користувач Ельдар Салімов:

Про отримання таких самих повідомлень розповіли Яна Дубілянська, Таня Матяш, Владислав Дулапчій:

Про такі самі повідомлення розповідають і англомовні користувачі соцмереж.

It got more interesting today. A FB friend got the first message. After viewing their post about it, I got the second message to pop up. The FB friend is an outspoken conservative and even has appeared on major cable news networks – Kind of like Alex has. pic.twitter.com/YSH34V8nGd — Tim Graney (@TimGraney) July 1, 2021

WOW! Not sure if everyone is grasping the full gravity of THIS. Imagine, now ANYONE who doesn't agree with your political perspective arbitrarily flags the Zuck fucks that YOU are "becoming an extremist"…what does Facebook do, give the NSA or FBI access to your account info? — Sensei & student (@EntelechyK2) July 1, 2021

Wasn't it Facebook who experimented on their users by showing a portion of them only content that would make them happy and another content that would anger them to figure out which provided more engagement? Does that mean Facebook is the extremist violent group? — Kusoneko – 糞猫 (@HbKusoneko) July 1, 2021

Якщо натиснути на “Допомогти”, відкривається стаття з назвою “Які аргументи використовують насильницькі групи для залучення підписників?”.

Цю статтю наразі можна знайти через пошуковик, однак її текст недоступний. “Зараз ця функція доступна не всім”, — йдеться в сповіщенні.

В надісланому електронною поштою коментарі для ЗМІ представники Facebook зазначили, що це — невеликий тест пілотного проєкту для запобігання радикалізації на сайті. Зазначають, що його запустили в США, однак це не пояснює, чому сповіщення отримували користувачі з України.

“Цей тест є частиною нашої ширшої роботи з оцінки способів надання ресурсів і підтримки людям у Facebook, які могли взаємодіяти з екстремістським контентом або піддаватися його впливу, можуть знати когось, хто стикається з цим ризиком. Ми співпрацюємо з неурядовими організаціями та академічними експертами в цій сфері і сподіваємося, що в майбутньому нам буде чим поділитися”, — цитує агентство Reuters.