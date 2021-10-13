Про це повідомили в блозі компанії.
Facebook оновить свою політику в частині, що стосується знущань та переслідувань. Новий крок для запобігання таким явищам передбачає видалення контенту з “серйозним сексуальним підтекстом”, який спрямований на громадських діячів.
“Громадські діячі — будь це політики, журналісти, знаменитості чи автори — використовують Facebook і Instagram, щоб безпосередньо спілкуватися зі своїми підписниками. Ми внесли ці зміни, тому що подібні атаки можуть перетворити зовнішність громадського діяча на зброю”, — заявила Антігона Девіс, глава відділу безпеки Facebook.
Тепер на платформах Facebook видалятимуть контент сексуального характеру та сторінки й спільноти, присвячені сексуалізації громадських діячів.
Відредаговані у фоторедакторі світлини та малюнки з громадськими діячами, які платформа розцінюватиме як “принизливі та сексуалізовані”, також видалятимуться.
Боротиметься компанія і з “принизливим контентом, що зображає людей в процесі виконання функцій організму” та “негативними фізичними описами”, в яких згадуються публічні особи.
“Небажані коментарі сексуального характеру” і повторювані повідомлення з сексуальними домаганнями щодо конкретної особи відтепер також видалятимуться.
“Ми розуміємо, що стати публічною фігурою — не завжди вибір, і що ця слава може збільшити ризик знущань і переслідувань”, — зазначили в компанії.
“Ми тепер пропонуємо більше захисту для громадських діячів, таких як журналісти і правозахисники, які стали відомими мимоволі або завдяки своїй роботі”, — обіцяють в Facebook.
- Заява про зміни у політиці сталася після того, як минулого тижня колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген виступила з показаннями в підкомітеті Сенату США з торгівлі.
- Хоген, яка пропрацювала в компанії два роки, розповіла, що платформа використовується для поширення ненависті та дезінформації, але це всіляко намагаються приховати.
- Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг відповів на звинувачення колишньої співробітниці компанії Френсіс Хауген і сказав, що “багато претензій не мають сенсу”.
- Крім цього, нове дослідження показало, що компанія Facebook не змогла запобігти показу шкідливої реклами підліткам. Тепер виконавчого директора компанії Марка Цукерберга хочуть заслухати в Сенаті США.