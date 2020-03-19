У Facebook мають намір звернути особливу увагу на поширення фальшивої інформації про коронавірус.

Про це повідомив Генеральний директор компанії Марк Цукерберг в середу, в ході прес-конференції, передає CNN.

У компанії вважають, що повинні продовжувати боротися з потенційно небезпечною формою дезінформації про вірус в умовах безпрецедентного сплеску користування соціальною мережею під ччас карантину.

“Поки це не масовий спалах (дезінформації – ред.) в більшості країн світу. Але якщо це (спалах дезінформації – ред.) відбудеться, то ми повинні бути впевнені, що керуємо своєю інфраструктурою, щоб все це не вийшло з-під контролю”, – сказав Цукерберг.

Цукерберг пояснив, що через те, що коронавірус змусив мільйони користувачів сидіти вдома, об’єми використання WhatsApp для відеодзвінків та Facebook Messenger виросли вдвічі.

Таким чином, в компанії планують розгорнути інформаційний центр, який надаватиме користувачам інформацію про коронавірус безпосередньо від Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центру з профілактики та контролю захворювань, а також від експертів в галузі охорони здоров’я та урядів по всьому світу.