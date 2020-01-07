Компанія Facebook заявила, що буде видаляти зі своєю платформи відео, модифіковані штучним інтелектом, які ще називають deepfakes.

Про це повідомляється в блозі компанії.

Deepfakes – це згенеровані комп’ютером відео, які здаються цілком реальними.

Соціальна медіа-компанія заявила, що ці відеоролики спотворюють реальність і є “серйозною проблемою” для технологічної індустрії.

Для перевірки таких відео Facebook створив групу модераторів з усього світу. Фейкові або частково фейкові відео обмежуватимуться в охопленні, і перед їх відтворенням людям будуть показувати попередження про те, що це може бути фейком. Якщо ролик порушує будь-які інші правила соціальної мережі, його видалять.

При цьому нова політика не торкнеться пародій, сатири і інших роликів, створених без мети маніпуляції, а також відео, відредагованих виключно для того, щоб виключити непотрібні слова або змінити порядок слів.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Facebook оголосила про інвестування 10 млн доларів у фонд розробки технологій, який зможу виявляти фейки.