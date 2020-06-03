У соціальній мережі Facebook з'явилася функція. Тепер користувачі зможуть швидко архівувати і видаляти старі пости.

Про це повідомили в блозі компанії.

У вівторок, 2 червня, в соціальній мережі Facebook з’явилася нова функція, за допомогою яке користувачі можуть швидко приховати свої старі дописи від оточуючих.

Наразі нова функція доступна тільки для користувачів додатка Facebook для смартфонів та планшетів. Щоб скористатися нею, необхідно перейти в меню налаштувань особистої сторінки та обрати розділ “Керування дописами”.

У розділі “Керування дописами” буде доступний спеціальний фільтр, за допомогою якого можна буде обрати дописи, опубліковані в певний проміжок часу, або певною людиною.

Далі такі дописи можна архівувати (тоді їх можна буде знову зробити доступними пізніше) або видалити (тоді вони потраплять в кошик).

“Повідомлення, відправлені в кошик, залишатимуться там протягом 30 днів, перш ніж будуть видалені, якщо ви не вирішите вручну видалити або відновити їх до цього. Це дає вам деякий простір для маневру”, — пояснили в Facebook.

У Facebook відзначили, що нова функція допоможе користувачам “точніше відображати, ким вони є сьогодні”.

“Ми знаємо, що в житті людей щось змінюється, і ми хочемо, щоб ви могли з легкістю стежити за своєю присутністю в Facebook, щоб більш точно відображати, ким ви є сьогодні”, — йдеться в повідомленні.