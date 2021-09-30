Компанія Facebook оновлює свої додатки Instagram та Messenger і додає функцію перехресних групових чатів між ними.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відтепер користувачі можуть об’єднувати друзів з Messenger та Instagram в один чат і розпочинати спілкування з будь-якого додатка.

“Сьогодні дуже раді запропонувати вам нові функції групових повідомлень, якими можна поділитися з друзями та родиною. Тепер ви можете розпочинати групові чати у різних додатках із друзями у Messenger та Instagram, оформити чати новими темами чату та дивитися ексклюзивний контент”, – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що оновлення вже випробували 70% користувачів Messenger і Instagram.

До перехресних чатів додали функцію опитування та створили індикатори групового введення (це дозволяє бачити, коли інші друкують). А за допомогою налаштувань можна буде змінювати тему чату.

Також з’явилася можливість використовувати Facebook Watch Together для того, щоб спільно з друзями переглядати улюблений контент.

Попри оновлення, у Facebook наголошують, що пріоритет компанії – безпека та конфіденційність. Тому контроль за тим, хто потрапляє в чат, може написати чи зателефонувати залишається за користувачем.