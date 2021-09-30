Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Відтепер користувачі можуть об’єднувати друзів з Messenger та Instagram в один чат і розпочинати спілкування з будь-якого додатка.
“Сьогодні дуже раді запропонувати вам нові функції групових повідомлень, якими можна поділитися з друзями та родиною. Тепер ви можете розпочинати групові чати у різних додатках із друзями у Messenger та Instagram, оформити чати новими темами чату та дивитися ексклюзивний контент”, – йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що оновлення вже випробували 70% користувачів Messenger і Instagram.
До перехресних чатів додали функцію опитування та створили індикатори групового введення (це дозволяє бачити, коли інші друкують). А за допомогою налаштувань можна буде змінювати тему чату.
Також з’явилася можливість використовувати Facebook Watch Together для того, щоб спільно з друзями переглядати улюблений контент.
Попри оновлення, у Facebook наголошують, що пріоритет компанії – безпека та конфіденційність. Тому контроль за тим, хто потрапляє в чат, може написати чи зателефонувати залишається за користувачем.
- Нагадаємо, що у 2019 році Марк Цукерберг мав наміри зв’язати між собою Instagram, WhatsApp і Messenger Facebook.
- У вересні 2020 року стало відомо про інтеграцію чатів Instagram і Messenger.