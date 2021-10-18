Facebook додатково залучить 10 тисяч працівників у ЄС до створення метавсесвіту

Впродовж наступних п’яти років компанія Facebook планує працевлаштувати в країнах Європейського Союзу 10 тисяч висококваліфікованих працівників для створення метавсесвіту.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Як повідомлялося, Facebook анонсував проєкт Ego4D – це штучний інтелект (ШІ), який буде в режимі реального часу записувати відео життя користувача.

Проєкт спрямований на виконання дослідницьких завдань, пов’язаних з егоцентричним сприйняттям: здатність штучного інтелекту розуміти світ і взаємодіяти з ним від першої особи.

Зазначається, що Facebook планує додатково працевлаштувати працівників для роботи над цим проєктом у Франції, Німеччині, Ірландії, Італії, Нідерландах, Польщі та Іспанії.

“Ця інвестиція є вотумом довіри до сили європейської технологічної індустрії та потенціалу європейських технологічних талантів”, – йдеться у заяві компанії.

У Facebook розраховують, що метавсесвіт сприятиме розвитку нових творчих, соціальних та економічних можливостей й не належатиме жодній компанії.

Профільне видання Engadget пише, що у Facebook вже є офіс Reality Labs в Ірландії та дослідницька лабораторія штучного інтелекту у Франції. У 2019 компанія в партнерстві з Мюнхенським технічним університетом створив дослідний центр з етики ШІ.

Передбачається, що цим кроком компанія натякає на довгостроковий масштаб переходу до метавсесвіту. Також Facebook таким чином зможе “нагадати” ЄС про свій економічний внесок і впливати на відповідну політику влади.