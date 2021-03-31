Facebook додав нові способи керування стрічкою новин для користувачів iOS

Про це йдеться у блозі компанії.
Перш за все, Facebook додає функцію, яка вже існує в Twitter, – можливість контролювати те, чим ви ділитесь. Кожного разу, коли ви розміщуєте повідомлення у своїй стрічці, програма запитує, хто може коментувати: усі, друзі чи профілі та сторінки, які ви згадуєте.
Компанія також полегшує контроль за тим, що ви бачите у своїй стрічці. Вибравши до 30 друзів та сторінок до “Вибраного”, користувач буде бачити їхні публікації вище у рейтингу стрічки новин. Facebook заявляє, що люди, які часто використовують “Вибране”, можуть отримати до них доступ із панелі фільтрів подачі, нового меню у верхній частині стрічки новин.
На панелі фільтру подачі також буде нова опція для хронологічної шкали часу.
Facebook також допоможе вам зрозуміти, чому ви бачите запропоновані публікації у стрічці новин.
Фактори, які впливають на пропоновані публікації у стрічці новин:
- Пов’язане залучення: вам можуть запропонувати публікацію, якщо інші люди взаємодіяли з публікацією, групою, сторінкою чи дописом, з якими раніше взаємодіяли ви.
- Пов’язані теми: якщо ви нещодавно цікавилися певною темою у Facebook, вам можуть запропонувати інші публікації, пов’язані з цією темою.
- Місцеперебування: ви можете побачити запропоновану публікацію на основі місця, де ви знаходитесь і на основі публікацій людей, які знаходяться поблизу вас.
Ці функції вже доступні для користувачів Android і з’являться для користувачів iOS найближчими тижнями.
- Також компанія Facebook Inc. працює над створенням версії застосунку Instagram для дітей віком до 13 років.
- Стрімінговий сервіс Netflix запустив власну версію TikTok, в якій можна дивитися кумедні ролики з фільмів і серіалів.
- Раніше повідомлялось, що популярна соціальна мережа Instagram тестує вертикальне гортання Stories. Така ж функція доступна у TikTok.