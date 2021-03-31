Facebook додав нові способи керування стрічкою новин для користувачів iOS

У середу, 31 березня, корпорація Facebook оголосила про деякі серйозні зміни у своїй стрічці новин. Нові функції торкнуться тільки користувачів iOS.

Про це йдеться у блозі компанії.

Перш за все, Facebook додає функцію, яка вже існує в Twitter, – можливість контролювати те, чим ви ділитесь. Кожного разу, коли ви розміщуєте повідомлення у своїй стрічці, програма запитує, хто може коментувати: усі, друзі чи профілі та сторінки, які ви згадуєте.

Компанія також полегшує контроль за тим, що ви бачите у своїй стрічці. Вибравши до 30 друзів та сторінок до “Вибраного”, користувач буде бачити їхні публікації вище у рейтингу стрічки новин. Facebook заявляє, що люди, які часто використовують “Вибране”, можуть отримати до них доступ із панелі фільтрів подачі, нового меню у верхній частині стрічки новин.

На панелі фільтру подачі також буде нова опція для хронологічної шкали часу.

Facebook також допоможе вам зрозуміти, чому ви бачите запропоновані публікації у стрічці новин.

Фактори, які впливають на пропоновані публікації у стрічці новин:

Пов’язане залучення: вам можуть запропонувати публікацію, якщо інші люди взаємодіяли з публікацією, групою, сторінкою чи дописом, з якими раніше взаємодіяли ви.

Пов’язані теми: якщо ви нещодавно цікавилися певною темою у Facebook, вам можуть запропонувати інші публікації, пов’язані з цією темою.

Місцеперебування: ви можете побачити запропоновану публікацію на основі місця, де ви знаходитесь і на основі публікацій людей, які знаходяться поблизу вас.

Ці функції вже доступні для користувачів Android і з’являться для користувачів iOS найближчими тижнями.

Також компанія Facebook Inc. працює над створенням версії застосунку Instagram для дітей віком до 13 років.

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