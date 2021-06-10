Компанія Facebook дозволить всім штатним співробітникам працювати з дому, якщо їхню роботу можна буде виконувати віддалено.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Співробітникам, які працюють на апаратному забезпеченні та установках в центрах обробки даних Facebook, трудитися віддалено не можна, але компанія вирішила зробити деякі нововведення для інших.

Так, починаючи з 15 червня будь-який співробітник зможе запросити можливість працювати з дому, але якщо він переїде в регіон з більш низькими витратами, то його зарплата буде відповідним чином скоригована. Компанія також пообіцяла, що можливості повернутися в офіс будуть більш гнучкими.

Facebook планує відкрити більшість своїх офісів в США принаймні на 50% до початку вересня, повне відкриття очікується в жовтні. При цьому до кінця поточного року співробітники зможуть до 20 робочих днів працювати в будь-якому місці за межами свого домашнього регіону.

Компанія також збільшить число співробітників, яким буде дозволено переїхати в інші країни. У червні будь-який співробітник зможе переїхати з США в Канаду або з Європи, Близького Сходу і Африки до Великобританії.

У травні 2020 року голова Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія буде дозволяти своїм співробітникам працювати з дому на постійній основі, і до 2030 року віддалено буде працювати половина персоналу.