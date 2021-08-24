Корпорація Facebook Inc. дозволить деяким користувачам на пробній основі здійснювати дзвінки в своїй основній версії затосунку, не відкриваючи Messenger.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Гігант соціальних мереж виділив Messenger зі свого основного застосунку багато років тому, а це означає, що користувачам доводиться завантажувати окремий застосунок, щоб відправляти повідомлення і здійснювати дзвінки.

Тепер Facebook намагається пов’язати обмін повідомленнями в своєму наборі застосунків і вперше включив його між Instagram і Messenger у вересні минулого року. Цей крок дозволив користувачам кожної служби відправляти повідомлення і отримувати відеодзвінки від контактів іншого застосунку без необхідності завантажувати їх обидва.

Однак представник Facebook заявив, що люди повинні продовжувати використовувати Messenger для повноцінного обміну повідомленнями, аудіо- та відеодзвінків.