Компанія Facebook запустила нову функцію, завдяки якій тепер в додатку соцмережі можна робити 3D фотографії навіть на телефонах з однією камерою.

Про це пише The Verge.

Зазначається, що ця функція повинна дозволити набагато більшій кількості користувачів робити 3D-фотографії. Зробити таке фото можна навіть, використовуючи фронтальну камеру.

Вперше 3D-фотографії з’явилися в соцмережі в жовтні 2018 року, проте цією функцією могли користуватися лише користувачі, телефони яких мали дві або більше камер.

Нова технологія для однієї камери використовує машинне навчання, щоб вивести тривимірну структуру зображення для створення 3D-ефекту.