Соціальна мережа Facebook дозволила своїм співробітникам працювати з дому до липня 2021 року.

Про це повідомляє CNN.

У компанії також обіцяють виплатити співробітникам додатково по $1000. “на потреби домашнього офісу”.

“На підставі рекомендацій експертів в області охорони здоров’я і уряду, а також рішень, прийнятих в ході наших внутрішніх обговорень, ми дозволяємо співробітникам продовжувати добровільно працювати з дому до липня 2021 року. Крім того, ми видаємо співробітникам додатково $1000 доларів на потреби домашнього офісу”, – зазначив офіційний представник компанії Ннека Норвілл.