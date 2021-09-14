Про це повідомляє американська газета Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи компанії.
Зазначається, що компанія регулярно надає, або надавала переваги так званим VIP-користувачам, серед яких були, зокрема, колишній президент США Дональд Трамп, футболіст Неймар, американська сенаторка Елізабет Воррен і інтернет-зірка собака Doug the Pug.
VIP-користувачів звільняли від правил соцмережі за допомогою системи XCheck. У 2020 році в ній було зареєстровано не менше 5,8 млн облікових записів. Усі вони належать відомим та впливовим особам, що є потенційним ньюзмейкерами.
За даними видання, Facebook часто не карає цих користувачів за пости, які порушують правила платформи. Хоча в інших користувачів подібні публікації миттєво блокують.
Газета нагадала, що у 2019 році викладені Неймаром інтимні фото дівчини, яка звинуватила його в зґвалтуванні, встигли побачити 56 млн користувачів, оскільки модератори не могли обійти систему XCheck.
Компанія Facebook визнала існування такої системи. У компанії запевняють, що система була запущена, щоб допомогти модерувати контент, який “може потребувати кращого розуміння”.
У коментарі WSJ представник компанії заявив, що соцмережа намагається припинити практику “білих списків”.
- Раніше Facebook оновив свої налаштування конфіденційності задля спрощення їх використання. Відтепер заблокувати відстеження користувальницьких дій у застосунку стало ще простіше. Про те, як заблокувати відстеження Facebook – у матеріалі.