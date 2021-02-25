Про це пише CNBC.
Оголошення було зроблено через кілька днів після конфлікту компанії з урядом Австралії з приводу того, скільки Facebook має платити новинним видавцям за контент.
” З 2018 року ми інвестували 600 мільйонів доларів на підтримку новинної індустрії, та плануємо вкласти ще не менше 1 мільярда доларів протягом наступних трьох років. Facebook більш ніж готовий співпрацювати з видавцями новин. Ми абсолютно визнаємо, що якісна журналістика є основою функціонування відкритих спільнот — інформування та розширення прав і можливостей громадян та залучення до відповідальності сильних світу цього”, – заявив Нік Клегг, віцепрезидент компанії з глобальних зв’язків.
Минулого місяця Facebook оголосив про угоди з рядом видань у Великій Британії, включно з The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group і Sky News. Видавці побачать свій контент в новинах соцмережі — спеціальному розділі застосунку.
Там будуть представлені ретельно відібрані та персоналізовані новини з сотень національних, місцевих і популярних публікацій.
Клегг зауважив, що аналогічні угоди були досягнуті з видавцями в США, і що тривають переговори Facebook з медіа Німеччини та Франції.
Варто зазначити, що минулого тижня законопроєкт, що зобов’язує Google і Facebook Inc. платити медіакомпаніям за новини, спонукав Facebook ввести обмеження для користувачів і ЗМІ з Австралії. За рішенням компанії, ЗМІ та жителям Австралії заборонили публікувати посилання на новини, а також переглядати місцеві та міжнародні новини.
Згодом у Facebook вирішили скасувати подібні заходи (орієнтовно це відбудеться наступного тижня).
Кілька великих австралійських медіакомпаній, зокрема Seven West Media, Nine Entertainment і Australian Broadcasting Corp, заявили, що ведуть переговори з Facebook.
Компанія Google вже уклала низку угод з австралійськими видавцями: зокрема угоду про контент з News Corp. (хоча раніше погрожувала припинити дію своєї пошукової системи в Австралії через законопроєкт).
Як зазначає Reuters, за законодавцями Австралії пильно стежать у всьому світі. А такі країни, як Канада і Велика Британія, розглядають імовірність аналогічних кроків щодо інтернет-платформ.
- Парламент Австралії в четвер, 25 лютого, ухвалив законопроєкт, що зобов’язує Google і Facebook Inc. платити медіакомпаніям за новинний контент.