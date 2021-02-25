Про це пише CNBC.

Оголошення було зроблено через кілька днів після конфлікту компанії з урядом Австралії з приводу того, скільки Facebook має платити новинним видавцям за контент.

” З 2018 року ми інвестували 600 мільйонів доларів на підтримку новинної індустрії, та плануємо вкласти ще не менше 1 мільярда доларів протягом наступних трьох років. Facebook більш ніж готовий співпрацювати з видавцями новин. Ми абсолютно визнаємо, що якісна журналістика є основою функціонування відкритих спільнот —  інформування та розширення прав і можливостей громадян та  залучення до відповідальності сильних світу цього”, – заявив Нік Клегг, віцепрезидент компанії з глобальних зв’язків.

Минулого місяця Facebook оголосив про угоди з рядом видань у Великій Британії, включно з The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group і Sky News. Видавці побачать свій контент в новинах соцмережі —  спеціальному розділі  застосунку.

Там будуть представлені ретельно відібрані та персоналізовані новини з сотень національних, місцевих і популярних публікацій.

Клегг зауважив, що аналогічні угоди були досягнуті з видавцями в США, і що тривають  переговори Facebook  з медіа  Німеччини та Франції.

Варто зазначити, що минулого тижня законопроєкт, що зобов’язує Google і Facebook Inc. платити медіакомпаніям за новини, спонукав Facebook ввести обмеження для користувачів і ЗМІ з Австралії. За рішенням компанії, ЗМІ та жителям Австралії заборонили публікувати посилання на новини, а також переглядати місцеві та міжнародні новини.

Згодом у Facebook вирішили скасувати подібні заходи (орієнтовно це відбудеться наступного тижня).

Кілька великих австралійських медіакомпаній,  зокрема Seven West Media, Nine Entertainment і Australian Broadcasting Corp, заявили, що ведуть переговори з Facebook.

Компанія Google вже уклала низку угод з австралійськими видавцями: зокрема угоду про контент з News Corp. (хоча раніше погрожувала припинити дію своєї пошукової системи в Австралії через законопроєкт).

Як зазначає Reuters, за законодавцями Австралії пильно стежать у всьому світі. А такі країни, як Канада і Велика Британія, розглядають імовірність аналогічних кроків щодо інтернет-платформ.

  • Парламент Австралії в четвер, 25 лютого, ухвалив законопроєкт, що зобов’язує Google і Facebook Inc. платити медіакомпаніям за новинний контент.