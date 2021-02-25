Корпорація Facebook заявила, що планує витратити не менше 1 мільярда доларів на новинну індустрію протягом наступних трьох років.

Про це пише CNBC.

Оголошення було зроблено через кілька днів після конфлікту компанії з урядом Австралії з приводу того, скільки Facebook має платити новинним видавцям за контент.

” З 2018 року ми інвестували 600 мільйонів доларів на підтримку новинної індустрії, та плануємо вкласти ще не менше 1 мільярда доларів протягом наступних трьох років. Facebook більш ніж готовий співпрацювати з видавцями новин. Ми абсолютно визнаємо, що якісна журналістика є основою функціонування відкритих спільнот — інформування та розширення прав і можливостей громадян та залучення до відповідальності сильних світу цього”, – заявив Нік Клегг, віцепрезидент компанії з глобальних зв’язків.

Минулого місяця Facebook оголосив про угоди з рядом видань у Великій Британії, включно з The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group і Sky News. Видавці побачать свій контент в новинах соцмережі — спеціальному розділі застосунку.

Там будуть представлені ретельно відібрані та персоналізовані новини з сотень національних, місцевих і популярних публікацій.

Клегг зауважив, що аналогічні угоди були досягнуті з видавцями в США, і що тривають переговори Facebook з медіа Німеччини та Франції.