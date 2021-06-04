Корпорація Facebook підготувала нові правила користування для відомих політиків у всьому світі. Їх планують оголосити у п’ятницю, 4 червня.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Джерело, знайоме з новими правилами, повідомило, що політики більше не зможуть уникнути відповідальності за свої публікації. На такі зміни соцмережа пішла після того, як довелося заблокувати акаунт експрезидента США Дональда Трампа через провокативні повідомлення.

Політикам, як правило, давати свободу дій у Facebook, оскільки компанія працювала на основі переконань про те, що їхні публікації заслуговують уваги та є частиною публічних дебатів. Як результат, компанія не застосовувала свої регулярні правила до цих постів. Але тепер Facebook більше не звертатиме увагу на інформативну цінність публікацій світових лідерів.

Facebook також запровадить систему страйків, які можуть призвести до того, що акаунти лідерів та політиків буде заблоковано, якщо вони продовжуватимуть порушувати правила компанії, наприклад розпалюватимуть ненависть та підбурюватиму до насильства.

Не очікується, що компанія скасує свою суперечливу політику щодо звільнення політиків від перевірки фактів на своїй платформі.

Зміни спровоковані тим, що наглядова рада переглянула рішення компанії на невизначений час відсторонити Трампа від платформи. Зазначається, що правила Facebook були надто непрозорими, і компанія повинна чітко пояснити, як вона слідкує за дописами політиків. Правління заявило, що Facebook повинен до листопада вирішити, чи слід продовжувати блокування акаунтів Трампа.

Політика Facebook щодо винятків для політичних діячів ніколи не була зрозумілою. Це стало особливо очевидним минулого літа, коли Трамп опублікував, що “мародерство” призведе до “стрілянини” після смерті Джорджа Флойда.

У той час, коли деякі співробітники Facebook протестували, заявляючи, що ця публікація є явним підбурюванням або прославленням насильства, генеральний директор Facebook Марк Цукерберг дотримувався протилежної точки зору.