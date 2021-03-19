Facebook готує запуск дитячого Instagram

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними видання, новий застосунок анонсували на внутрішній нараді в четвер, 18 березня. Однак дитячу версію ще не запустили. Наразі Instagram вимагає, щоб користувачі мали вік не менше 13 років.

“Діти все частіше запитують своїх батьків, чи можуть вони приєднатися до додатків, які допомагають їм не відставати від своїх друзів. Зараз для батьків не так багато варіантів, тому ми працюємо над створенням додаткових продуктів, як, наприклад, з Messenger Kids – які підходять для дітей, якими керують батьки. Ми досліджуємо можливість створення нових продуктів в Instagram, щоб допомогти дітям не відставати від своїх друзів, відкривати нові захоплення та інтереси”, – сказав речник Facebook Джо Осборн.

Технічних деталей щодо цього проєкту у компанії поки не розголошують.