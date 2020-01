Про це повідомляє агентство Reuters.

Facebook стала першою великою американською компанією, яка вжила таких заходів.

Як розповів Reuters представник компанії, співробітникам було рекомендовано відкласти нетермінові поїздки до Китаю.

Тим працівникам Facebook, які вже знаходяться в КНР або ж повернулися звідти, рекомендовано працювати з дому.

“З метою обережності ми здійснили кроки для захисту здоров’я і безпеки наших співробітників”, – заявив в коментарі Reuters представник компанії.

Facebook має офіси в Китаї і користується послугами китайських постачальників для виробництва своїх гарнітур віртуальної реальності Oculus.

Подібні заходи вводить і американська технологічна компанія Razer, що займається розробкою і створенням професійного ігрового обладнання, інформує видання The Verge.

“Наша компанія вже обмежує поїздки і радить співробітникам працювати з дому”, – заявив у коментарі виданню представник Razer.

Раніше влада США заявила, що американці повинні “переглянути” свої плани щодо відвідування Китаю.

Обмежують поїздки співробітників до Китаю і ряд інших відомих у світі компаній: зокрема, південнокорейський виробник електроніки і побутової техніки LG Electronics Inc і транснаціональна корпорація Standard Chartered Plc.

Наприклад, у компанії LG Electronics ввели повну заборону на поїздки до Китаю і порадили співробітникам, які знаходяться у відрядженнях в КНР, якомога швидше повернутися додому.

Південнокорейський виробник чіпів SK Hynix Inc закликав співробітників уникати будь-яких нетермінових поїздок до Китаю, а банківська група Standard Chartered обмежила поїздки як на материковий Китай, так і в Гонконг.

Японська компанія Honda Motor Co Ltd також рекомендувала співробітникам уникати поїздок до Китаю, в той час як в Nissan Motor Co заявили, що планують евакуювати співробітників і їхні сім’ї з Уханя чартерним рейсом.

Німецька компанія Webasto, що займається виробництвом комплектуючих для автомобільної промисловості, призупинила всі корпоративні поїздки до Китаю через поширення вірусу і зараження одного зі співробітників.

На тлі зниження кількості поїздок до Китаю ряд авіакомпаній коректують свої розклади через падіння попиту на рейси в КНР.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.