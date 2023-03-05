Оскільки заборона абортів розповсюджена по всій Америці, правоохоронні органи звертаються до Facebook та Google, щоб отримати інформацію про жінок, які бажають перервати вагітність, або ліки, які допомагають зробити це.

Про це сповіщає Insider.

Повідомляється, що цієї весни Джессіка Берджесс та її донька постануть перед судом у Небрасці за проведення незаконного аборту — основну частину доказів надала компанія Meta, яка володіє Facebook. Берджесс нібито допомогла своїй доньці знайти та випити таблетки, які б спровокували аборт. Дівчині також загрожує звинуваченням у нібито незаконній утилізації останків плоду.

Зазначено, що соціальна медіа-компанія надала співробітникам правоохоронних органів особисту переписку матері й доньки, у якій вони обговорювали свій план пошуку ліків через додаток. У заяві Meta щодо інциденту в Небрасці сказано, що компанія погодилася надати інформацію лише отримавши “дійсно юридичні ордери місцевих правоохоронних органів”.

Наголошено, що хоча в ордерах, на які Meta відповіла в цій справі, “не згадувалися аборти” — оскільки правоохоронні органи запросили журнали чату під час розслідування утилізації останків підлітка, що випадково виявило обговорення таблеток для аборту — наступні звинувачення показують, як оприлюднені дані компанії соціальних медіа можуть використовуватися для судового переслідування людей за незаконне переривання вагітності.

Пояснюється, що інтернет-аптеки, які продають ліки для переривання вагітності, такі як міфепристон і мізопростол, обмінюються конфіденційними даними, включаючи веб-адреси користувачів, місцезнаходження та дані пошуку, з Google та іншими сайтами. Виявлено принаймні дев’ять онлайн-аптек, які пропонують таблетки для аборту.

Відповідно до статистики, наданої Meta, компанія виконує державні запити на дані користувачів більше ніж у 70% випадків і отримує понад 400 000 запитів на рік.

“Звичайно, ми очікуємо, що компанії соціальних медіа співпрацюватимуть із правоохоронними органами, коли вони надсилатимуть законні запити на інформацію. Нам потрібно, щоб вони це робили”, – прокоментував Ерік Голдман, професор права Університету Санта-Клари.