У Facebook і Twitter блокують репости і дописи, що стосуються публікації компрометуючого «листування», яке нібито належить Хантеру Байдену. Вона може бути недостовірним.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Представник Facebook Енді Стоун заявив, що матеріал про листування Хантера Байдена ще потрібно перевірити, адже сам Хантер не прокоментував її достовірність, а також там немає коментарів експертів.

“Поки що ми обмежимо розповсюдження цієї статті на платформі”, – написав він.

У виборчій кампанії Джо Байдена прокоментували публікацію в New York Post. Так, представник штабу Байдена Ендрю Бейтс заявив, що раніше офіційні розслідування підтвердили, що “Джо Байден на посаді віце-президента проводив тільки офіційну політику США щодо України”.

У CNBC зробили акцент на тому, що таке рішення Facebook важливе зважаючи на те, що соцмережа виступає за свободу слова і не може визначати, що є істиною.

У Twitter обмеження ввели пізніше. У соцмережі аргументували рішення тим, що в матеріалі про листування Хантера Байдена немає “авторитетних джерел походження зазначеної інформації”.

В американському виданні New York Post опублікували компрометуючу переписку сина віце-президента США Джо Байдена, Хантера, з українським колегою з компанії Burisma Вадимом Пожарським.