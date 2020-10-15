Про це повідомляє американський телеканал CNBC.
Представник Facebook Енді Стоун заявив, що матеріал про листування Хантера Байдена ще потрібно перевірити, адже сам Хантер не прокоментував її достовірність, а також там немає коментарів експертів.
“Поки що ми обмежимо розповсюдження цієї статті на платформі”, – написав він.
У виборчій кампанії Джо Байдена прокоментували публікацію в New York Post. Так, представник штабу Байдена Ендрю Бейтс заявив, що раніше офіційні розслідування підтвердили, що “Джо Байден на посаді віце-президента проводив тільки офіційну політику США щодо України”.
У CNBC зробили акцент на тому, що таке рішення Facebook важливе зважаючи на те, що соцмережа виступає за свободу слова і не може визначати, що є істиною.
У Twitter обмеження ввели пізніше. У соцмережі аргументували рішення тим, що в матеріалі про листування Хантера Байдена немає “авторитетних джерел походження зазначеної інформації”.
В американському виданні New York Post опублікували компрометуючу переписку сина віце-президента США Джо Байдена, Хантера, з українським колегою з компанії Burisma Вадимом Пожарським.
- В американському виданні New York Post опублікували компрометуючу переписку сина віце-президента США Джо Байдена, Хантера, з українським колегою з компанії Burisma Вадимом Пожарським.