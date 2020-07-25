З соціальних мереж Facebook і Twitter видалили акаунти декількох високопоставлених прихильників президента Бразилії Жаіра Болсонару.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення було прийнято Верховним судом Бразилії в справі про розповсюдженні фейкової інформації. Прихильників Болсонару звинуватили в поширенні дезінформації.

У постанові суду зазначено, що необхідно видалити 16 акаунтів з Twitter і 12 акаунтів з Facebook.

Серед видалених акаунтів – політик Роберто Джефферсон, бізнесмени Лучано Ханг, Оскар Фахурі, активістка Сара Вінтер та інші.

Суд пояснив своє рішення тим, що акаунти варто видалити, щоб їх не можна було використовувати з метою “злочинних дій”.

Керівництво Facebook заявило з цього приводу, що “поважає судову систему і виконає рішення”.

У Twitter заявили, що “діяли суворо відповідно до порядку, виписаного в рішенні Верховного суду”.

Політики й активісти, чиї акаунти видалили, заявили, що мають намір скаржитися в інстанції, що захищають права людини, а також вказали, що це пряме порушення їх прав і свобод.

Сам Болсонару назвав це серйозною загрозою свободі слова.

До зараження коронавірусом Болсонару постійно заперечував серйозність пандемії, від якої в Бразилії вже померли понад 80 тисяч осіб, а число інфікованих перевищило 2,1 млн.

До цього президент порушив обов’язковий режим самоізоляції, а це передбачає кримінальне покарання – штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років.