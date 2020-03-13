Про це інформує агентство Reuters.

Акаунти керувалися з Гани та Нігерії і призначалися для користувачів у США.

Як поінформували в Facebook, компанія видалила 49 облікових записів і 69 сторінок у соцмережі, а також 85 акаунтів в Instagram за підозрілу активність – дії, які вказують на їх скоординоване використання іноземним суб’єктом.

У сторінок в Facebook було близько 13 500 підписників, а на акаунти в Instagram підписалося приблизно 265 тисяч осіб.

Мережа акаунтів перебувала на ранніх стадіях формування аудиторії і експлуатувалася громадянами в Гані та Нігерії від імені окремих осіб в Росії.

У Facebook пов’язують зазначену мережу з російським Агентством інтернет-досліджень (або “фабрикою тролів”, причетною до втручання в президентські вибори в США 2016 року). Цю компанію пов’язують із наближеним до президента РФ Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним.

“Акаунти часто публікували новини про США і намагалися розширити свою аудиторію, зосереджуючись на наступних темах: історія чорношкірого населення в США, “перевага чорних” і мода, плітки про знаменитостей, новини і події, пов’язані з відомими американцями, а також проблеми ЛГБТ-спільноти”, – йдеться в повідомленні.

Також публікувався контент “про утиски і несправедливість, включаючи жорстокість поліції”.

У Facebook уточнили, що виявили мережу акаунтів у результаті “внутрішнього розслідування можливої скоординованої недостовірної поведінки напередодні виборів у США”.

У Twitter, в свою чергу, заявили, що видалили 71 аккаунт, який діяв також із Гани та Нігерії. У компанії є докази зв’язку цих облікових записів із Росією. Кожен з акаунтів “намагався сіяти розбрат, вступаючи в діалоги з соціальних питань, расового питання і цивільних прав”.