У соціальних мережах Facebook і Twitter видалили дописи з інтерв'ю президента США Дональда Трампа, в якому він сказав, що діти практично не хворіють коронавірусом. Таку інформацію назвали фейковою.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

У Facebook з аккаунта Дональда Трампа видалили відео, в якому президент в інтерв’ю телеканалу Fox News говорить про те, що діти “практично несприйнятливі до COVID-19”.

Трамп завив в інтерв’ю, що у вересні в США варто відкрити всі школи, адже серед дітей практично немає випадків зараження коронавірусом.

“Подивіться на дітей. Діти практично, я б сказав в більшості випадків, не хворіють. Вони не заражаються, просто не заражаються”, – сказав Трамп.

Але дані про захворюваність коронавірусом свідчать про те, що серед померлих внаслідок зараження COVID-19, є як новонароджені діти, так і підлітки.

До того ж, в більшості штатів вже прийняли рішення про те, що школи будуть закриті принаймні до середини січня 2021 року. Уроки будуть проходити тільки в онлайн режимі.

“Це відео містить неправдиві заяви про те, що група осіб застрахована від COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої ​​дезінформації про COVID”, – повідомив представник Facebook Енді Стоун.

Це перший випадок, коли в Facebook видалили пост Трампа, а не просто попередили.

Але в штабі Трампа вважають, що це неправомірна дія, адже президент нічого не стверджував, а лише розповів про такий факт.

Представник штабу Кортні Парелло звинуватила всю Кремнієву долину в упередженому ставленні до американського президента.

У той же час в соціальній мережі Twitter заблокували аккаунт президентського штабу (@TeamTrump) доти доки звідти не видалять інтерв’ю.

Пізніше скандальний твіт видалили.

У Білому домі офіційно ще не відреагували на цю ситуацію.

Як повідомлялося раніше, 30 липня президент США Дональд Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента країни, які мають відбутися в листопаді.

Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово висловлював думку, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти у зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів. Заяви американського лідера в Twitter на цю тему були позначені, як фейкова інформація. Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як невірогідний.

Також Трамп не виключав, що не визнає результати прийдешніх виборів,