Про це повідомляє американський телеканал NBC News.
У Facebook з аккаунта Дональда Трампа видалили відео, в якому президент в інтерв’ю телеканалу Fox News говорить про те, що діти “практично несприйнятливі до COVID-19”.
Трамп завив в інтерв’ю, що у вересні в США варто відкрити всі школи, адже серед дітей практично немає випадків зараження коронавірусом.
“Подивіться на дітей. Діти практично, я б сказав в більшості випадків, не хворіють. Вони не заражаються, просто не заражаються”, – сказав Трамп.
Але дані про захворюваність коронавірусом свідчать про те, що серед померлих внаслідок зараження COVID-19, є як новонароджені діти, так і підлітки.
До того ж, в більшості штатів вже прийняли рішення про те, що школи будуть закриті принаймні до середини січня 2021 року. Уроки будуть проходити тільки в онлайн режимі.
“Це відео містить неправдиві заяви про те, що група осіб застрахована від COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої дезінформації про COVID”, – повідомив представник Facebook Енді Стоун.
Це перший випадок, коли в Facebook видалили пост Трампа, а не просто попередили.
Але в штабі Трампа вважають, що це неправомірна дія, адже президент нічого не стверджував, а лише розповів про такий факт.
Представник штабу Кортні Парелло звинуватила всю Кремнієву долину в упередженому ставленні до американського президента.
У той же час в соціальній мережі Twitter заблокували аккаунт президентського штабу (@TeamTrump) доти доки звідти не видалять інтерв’ю.
Пізніше скандальний твіт видалили.
У Білому домі офіційно ще не відреагували на цю ситуацію.
Як повідомлялося раніше, 30 липня президент США Дональд Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента країни, які мають відбутися в листопаді.
Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово висловлював думку, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти у зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів. Заяви американського лідера в Twitter на цю тему були позначені, як фейкова інформація. Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як невірогідний.
Також Трамп не виключав, що не визнає результати прийдешніх виборів,
- В липні рейтинг ексвіцепрезидента США Джо Байдена серед опитаних зареєстрованих виборців склав 55%, Дональда Трампа — 40%.
- Американське видання The Economist представило модель можливого результату виборів президента в листопаді. На сьогодні з 91 % ймовірністю перемагає представник Демократичної партії Джо Байден.