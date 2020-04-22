Про це повідомляється на сайті американського видання Theverge.
Повідомляється, що компанія Jio Platforms є технологічним дочірнім підприємством багатонаціонального конгломерату Reliance Industries. Компанія управляє мобільними послугами та платформами онлайн-торгівлі.
Інвестиції дозволяють Facebook контролювати 10% акцій компанії.
Таким чином, Facebook став найбільшим міноритарним акціонером індійської Jio Platforms.
Відзначимо, що основним напрямком діяльності Facebook в Індії зараз є просування додатка WhatsApp, яким користується понад 400 мільйонів громадян Індії.
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Компанія Facebook погодилася запровадити обмеження на контент у В’єтнамі, щоб зберегти свою присутність в Азії.