Про це повідомляється на сайті американського видання Theverge.

Повідомляється, що компанія Jio Platforms є технологічним дочірнім підприємством багатонаціонального конгломерату Reliance Industries. Компанія управляє мобільними послугами та платформами онлайн-торгівлі.

Інвестиції дозволяють Facebook контролювати 10% акцій компанії.

Таким чином, Facebook став найбільшим міноритарним акціонером індійської Jio Platforms.

Відзначимо, що основним напрямком діяльності Facebook в Індії зараз є просування додатка WhatsApp, яким користується понад 400 мільйонів громадян Індії.