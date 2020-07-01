Про це повідомляє Axios.

У новому алгоритмі аналізу новин використовується штучний інтелект. Серед дописів з певної теми він буде визначати джерело, на яке посилаються частіше за інших. Такий буде позначено, як першоджерело.

У компанії зазначили, що під час зміни алгоритму проводили дослідження серед користувачів, а також консультувалася з видавцями і бізнесом.

Однак залишиться незмінним пріоритет показу дописів по підписці. Тобто першими в стрічці будуть пости користувачів і сторінок, на які підписана конкретна людина. Серед них алгоритм буде піднімати нагору найбільш достовірні і опускати найбільш сумнівні.

Наразі оновлений алгоритм працює тільки для контенту англійською мовою. У Facebook зазначили, що працюють над розробкою такого алгоритму для всіх користувачів соціальної мережі.

У Facebook розраховують, що оновлений алгоритм дасть можливість користувачам отримувати більше якісної інформації, менше фейків, пропаганди і клікбейтових новин. Також це враховує те, що вдасться уникати фейків напередодні президентських виборів в США.