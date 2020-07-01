Про це повідомляє Axios.
У новому алгоритмі аналізу новин використовується штучний інтелект. Серед дописів з певної теми він буде визначати джерело, на яке посилаються частіше за інших. Такий буде позначено, як першоджерело.
У компанії зазначили, що під час зміни алгоритму проводили дослідження серед користувачів, а також консультувалася з видавцями і бізнесом.
Однак залишиться незмінним пріоритет показу дописів по підписці. Тобто першими в стрічці будуть пости користувачів і сторінок, на які підписана конкретна людина. Серед них алгоритм буде піднімати нагору найбільш достовірні і опускати найбільш сумнівні.
Наразі оновлений алгоритм працює тільки для контенту англійською мовою. У Facebook зазначили, що працюють над розробкою такого алгоритму для всіх користувачів соціальної мережі.
У Facebook розраховують, що оновлений алгоритм дасть можливість користувачам отримувати більше якісної інформації, менше фейків, пропаганди і клікбейтових новин. Також це враховує те, що вдасться уникати фейків напередодні президентських виборів в США.
- Соціальна мережа Facebook змінила алгоритми для новинних стрічок, щоб скоротити кількість публікацій на медичну тематику, які можуть вводити користувачів в оману.