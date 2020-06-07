Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що розгляне зміни в політиці контенту, після того, що не були видалені або відредаговані суперечливі пости президента Дональда Трампа проти акцій протесту в США, які почалися після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

“Я знаю, багато хто з вас вважає, що ми повинні були якось позначити пости президента”, – написав Цукерберг.

Він зазначив, що компанія перегляне правила публікацій.

“Ми збираємося переглянути нашу політику, що дозволяє обговорення і загрози застосування державою сили … Ми збираємося розглянути потенційні варіанти роботи з порушенням або частковим порушенням контенту, за винятком бінарних рішень, що вимагають прийняття рішення”, – сказав він.

Цукерберг сказав, що Facebook буде більш прозорим в прийнятті рішень про те, чи слід знімати пости.

Нагадаємо, на зборах персоналу на початку цього тижня співробітники розкритикували позицію Цукерберга щодо поста Трампа. Цукерберг, який володіє контрольним пакетом акцій Facebook, стверджує, що, хоча він вважає коментарі Трампа «глибоко образливими», вони не порушують політику компанії щодо підбурювання до насильства.

Політика Facebook полягає в тому, щоб або видаляти повідомлення, або залишати його без будь-яких інших змін. Тепер, сказав Цукерберг, будуть розглянуті інші можливості.