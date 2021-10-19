Компанії Facebook має виплатити понад 14 мільйонів доларів штрафу від уряду США через наймання працівників з-за кордону всупереч нормам законодавства.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Компанія згідно з розслідуванням незаконно бронювала робочі місця для працівників з-за кордону, яким обіцяла оплату проживання, замість того, щоб розглядати на посади громадян США.

Імміграційне законодавство США встановлює жорсткі вимоги до компаній, які хочуть подати заявку на отримання “зеленої карти” від імені своїх співробітників. Перед тим, як найняти працівника, ці компанії мають спробувати знайти когось на посаду через державне агентство, розмістити вакансію в газеті тощо.

Американського претендента на посаду мають розглянути навіть у разі, якщо процедуру отримання “зеленої картки” для працівника-мігранта вже розпочато.

Компанії, що просувають працівників для отримання “зелених карт”, мають довести, що вони справді не можуть знайти кваліфікованих американських працівників.

Facebook переконувала, що не може знайти художнього директора, і подала заявку на отримання “зеленої картки” для іноземця. Аналогічні інциденти траплялися і з іншими посадами.

Обвинувачення стверджує, що Facebook виконувала всі вимоги щодо реклами та підбору персоналу для цих вакансій. Водночас компанія не афішувала пошук співробітників так широко, як робила це зазвичай. Внаслідок цього компанія отримала не більше однієї заявки від американських працівників на ці суперечливі вакансії замість звичних десятків і сотень.

Коли зрештою американські працівники подавалися на ці вакансії, Facebook наймала їх, але на інші посади, залишаючи окремі посади зарезервованими для іноземних працівників.

Така практика призвела до накладання урядом США штрафу в розмірі 4,75 млн доларів. Ще 9,5 млн доларів компанія має сплатити тим, хто зазнав дискримінації. Facebook погодилася сплатити такі кошти.

Крім цього, відповідно до угоди з урядом, Facebook буде зобов’язана навчати своїх працівників антидискримінаційним вимогам Закону про імміграцію та громадянство, активно рекламувати свої вакансії та приймати заявки працівників зі США в електронному форматі.