Керівництво Facebook визнало, що оновлення iOS 14 від Apple може призвести до падіння більш ніж на 50% рекламного бізнесу Audience Network.

Про це повідомляє телеканал CNBS.

Facebook Audience Network дозволяє розробникам мобільного програмного забезпечення розміщувати в додатках рекламу, орієнтовану на користувачів, на основі даних Facebook.

Сьогодні рекламодавці можуть використовувати унікальний ідентифікаційний номер пристрою, що називається IDFA, щоб краще націлити рекламу та оцінювати її ефективність. В iOS 14 Apple відключить функцію відстеження за замовчуванням: при першому завантаженні будь-якої програми, ОС буде просити користувачів вручну включити це “стеження”. Facebook заявив, що його програми не будуть збирати інформацію IDFA на iOS 14.

Facebook повідомляє, що більше 1 мільярда людей бачать принаймні одну рекламу Audience Network щомісяця, хоча багато хто з користувачів, ймовірно, мають телефони Android, і на них ця зміна не вплине.

Facebook отримує майже весь дохід від реклами.

В Apple поки не повідомили, коли вийде iOS 14, але очікується в цьому році.