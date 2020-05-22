Американська компанія Facebook Inc. продовжить використовувати режим віддаленої роботи і після закінчення пандемії коронавірусу, а через 5 – 10 років може перевести на роботу з дому до половини своїх співробітників.

Про це повідомив генеральний директор компанії Марк Цукерберг під час відеоконференції, інформує агентство Reuters.

За його словами, в липні Facebook почне проводити “агресивний набір” нових співробітників для віддаленої роботи.

“Вважаю цілком можливим, що в найближчі 5 – 10 років ми зможемо перевести до половини співробітників на віддалену роботу в постійному режимі”, – зазначив Цукерберг.

Facebook планує цього року розширити штат на 10 тисяч осіб (зокрема, набрати людей на вакансії інженерів). Компанія також має намір побудувати три нових “хаби” в Атланті, Далласі і Денвері, де час від часу зможуть збиратися співробітники, котрі працюють з дому.

Що стосується нинішніх співробітників компанії, то тим, хто продовжить працювати у віддаленому режимі після скасування карантинних обмежень, до 1 січня 2021 року потрібно оновити для податкової інспекції адреси робочого місця.

Залежно від нового місця проживання можуть змінюватися зарплати і компенсації працівникам.

Цукерберг також поінформував, що, згідно з внутрішніми опитуваннями, близько 60 % співробітників Facebook воліють мати гнучкий підхід до роботи: поєднання віддаленого працевлаштування з відвідуванням офісів.

Раніше Facebook вже дозволила співробітникам, які можуть працювати з дому, залишитися в такому режимі до кінця 2020 року. Таку ж можливість надала працівникам компанія Google. Обидві почнуть відкривати свої офіси, але продовжать дотримуватися гнучкого графіка.

А гендиректор Twitter Inc. Джек Дорсі днями оголосив, що його співробітники можуть назавжди залишитися на віддаленій роботі.