У четвер, 12 листопада, генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив на засіданні компанії, що колишній радник Трампа Стів Беннон, який запропонував обезголовити головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі та директора ФБР Крістофера Рая, недостатньо порушив правила спільноти для довічного заблокування його облікового запису.

Про це повідомляє CNN.

Відео із закликом до насильства Беннон опублікував у своєму Twitter. Однак соцмережа назавжди заблокувала його аккаунт за порушення правил.

Таке ж відео з’явилося на сторінці ексрадника Трампа у Facebook. Його переглянули понад 200 тисяч разів, перш ніж керівництво соцмережі видалило ролик через заклик до насильства.

Дженніфер Григіел, професорка соціальних медіа в Ньюхаусській школі університету Сіракуз, заявила, що подібні заклики є надто жахливими. Поведінка Цукерберга у цьому випадку демонструє його необізнаність у політиці власної соціальної мережі.

“Це свідчить про те, що на Цукерберга чинять тиск. Стів Беннон довів, що він зловживає платформою. Я б дуже хотіла, щоб Марк Цукерберг проявив певну відповідальність, не даючи людям шкодити громадськості та суспільству таким чином”, – сказала Григіел.

Офіційно Facebook відмовився коментувати цей інцидент.

У соціальній мережі діє система блокувань за порушення правил спільноти. Очевидно, Беннон ризикує втратити свій аккаунт, якщо наважиться повторно порушити правила. Однак є певні порушення, за які Facebook карає негайним блокуванням. Схоже, випадок із Бенноном не вважається грубим порушенням.