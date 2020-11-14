Про це повідомляє CNN.
Відео із закликом до насильства Беннон опублікував у своєму Twitter. Однак соцмережа назавжди заблокувала його аккаунт за порушення правил.
Таке ж відео з’явилося на сторінці ексрадника Трампа у Facebook. Його переглянули понад 200 тисяч разів, перш ніж керівництво соцмережі видалило ролик через заклик до насильства.
Дженніфер Григіел, професорка соціальних медіа в Ньюхаусській школі університету Сіракуз, заявила, що подібні заклики є надто жахливими. Поведінка Цукерберга у цьому випадку демонструє його необізнаність у політиці власної соціальної мережі.
“Це свідчить про те, що на Цукерберга чинять тиск. Стів Беннон довів, що він зловживає платформою. Я б дуже хотіла, щоб Марк Цукерберг проявив певну відповідальність, не даючи людям шкодити громадськості та суспільству таким чином”, – сказала Григіел.
Офіційно Facebook відмовився коментувати цей інцидент.
У соціальній мережі діє система блокувань за порушення правил спільноти. Очевидно, Беннон ризикує втратити свій аккаунт, якщо наважиться повторно порушити правила. Однак є певні порушення, за які Facebook карає негайним блокуванням. Схоже, випадок із Бенноном не вважається грубим порушенням.
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