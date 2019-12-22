Facebook більше не буде використовувати телефонні номери користувачів, надані для двофакторної аутентифікації, щоб рекомендувати їм друзів в рамках функції "ви можете їх знати".

Про це повідомляє агентство Reuters.

У минулому році повідомлення про те, що Facebook використовував особисті дані, отримані для двофакторної аутентифікації, для показу реклами, розлютили захисників конфіденційності, які заявили, що це підриває довіру до найважливішого інструменту цифрової безпеки.

У червні компанія вже перестала дозволяти використання цих телефонних номерів в рекламних цілях.

Тепер Facebook припинить використовувати номери телефонів, які користувачі вказують при двофакторної аутентифікації. Нові правила вже діють в Еквадорі, Ефіопії, Пакистані, Лівії та Камбоджі. У всьому іншому світі зміни вступлять в силу на початку 2020 року. При цьому номери, які вже прив’язані, зміни не торкнуться – користувачам потрібно буде видалити і повторно прив’язати номер для двофакторної аутентифікації, щоб соцмережа перестала використовувати його для функції пошуку можливих друзів.

Нагадаємо, що Федеральна торгова комісії (FTC), яка в липні 2019 року оштрафувала Facebook на $ 5 млрд через порушення правил зберігання даних користувачів: зокрема, фірма не позначала те, що зазначені при двофакторної аутентифікації номери телефонів будуть використовуватися в рекламних цілях .