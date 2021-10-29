Facebook порадив Білому дому зосередитися на боротьбі з фейками щодо COVID-19. Водночас витік внутрішніх документів компанії показав, що платформа ретельно відстежувала цю інформацію, але не надавала її навіть за запитами.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Витік внутрішніх документів компанії, який отримав назву “Facebook Papers” показав, що платформа ретельно відстежувала, як поширювалися фейки щодо COVID-19 та вакцин. Також всередині компанії проводили дослідження та готували звіти про те, які користувачі найчастіше ділилися фейками про коронавірус.

Вчені, чиновники та Білий дім місяцями закликали Facebook бути прозорішим щодо дезінформації та її впливу на поведінку користувачів. Але компанія відмовилася ділитися інформацією публічно, що спровокувало нову хвилю суспільних слухань.

У своїх публічних матеріалах та у свідченнях Конгресу керівники Facebook зосередилися на позитивних аспектах реакції соцмережі на пандемію. Вони вихвалялися кількістю дезінформації, яку знищила компанія, а також говорили про допомогу користувачам у пошуку центру вакцинації поруч з ними.

Натомість Facebook, насамперед популярний серед літніх американців, вплинув на ставлення до вакцин. У липні, коли варіант Delta викликав новий сплеск захворюваності на коронавірус, а динаміка вакцинації знижувалася, Білий дім частково поклав провину за це на соціальні мережі. Президент США Джо Байден навіть сказав, що Facebook “вбиває людей”, хоча згодом відмовився від цих слів.

У відповідь платформа заявила, що допомагає боротися з пандемією та запровадила суворі правила, щоб запобігти поширенню дезінформації.

Як Facebook реагував на COVID-фейки

Деякі співробітники компанії почали проводити власні дослідження впливу соцмережі на вакцинацію.

В одному з них зазначалося, що більша частина дезінформації про вакцинацію поширювалась такими ж методами, що й фейки про президентські вибори у США-2020 та екстремістська ідеологія QAnon. При цьому, Facebook все це бачив, але нічого не робив.

В іншому дослідженні наголошувалося, що скептично налаштовані на вакцинацію дописи підсилювали такими реакціями, як “У захваті” та “Овва”. З іншого боку, контент, який підтримував кампанію з вакцинації – отримував зовсім інші реакції: “Злість”, “Сумно” та “Ха-ха”.

В одному з документів Facebook Papers було перераховано близько 20 різних “сигналів”, які використовувалися на додаток до алгоритмів для виявлення того, чи було розміщено дезінформацію. Наприклад, якщо у користувача, який неодноразово розміщував повідомлення в групі, орієнтованій на інформацію про вакцини та коронавірус, один із постів ставав “вірусним”, це було показником, що це може бути дезінформація. Співробітники компанії намагалися робити більше, аби виявити подібний контент.

Звіт неурядової американської організації “Центр з протидії цифровій ненависті” продемонстрував, що більшість фейків про вакцини поширювали загалом 12 осіб. Вони є відповідальними за 73% фейків щодо COVID-вакцин. Аналіз був заснований на вибірці з 483 одиниць відповідного контенту.

Згідно з витоком Facebook Papers, ще до цього звіту компанія знала про більшість користувачів та антивакцинаційний контент. Зазначається, що алгоритми платформи ідентифікували його, тобто платформа все бачила.

Проте Facebook агресивно опирався зазначеному звіту.

“Зосередження уваги на такій невеликій групі людей відвертає увагу від складних проблем, з якими ми всі стикаємося у боротьбі з дезінформацією про COVID-вакцини”, – заявила віцепрезидентка Facebook з контент-політики Моніка Бікерт.

Ще один документ показав, що до 2019 року компанія застосовувала практичніший підхід до антивакцинаційного контенту. Того ж року вона оголосила, що перестане рекомендувати сторінки та групи з дезінформацією про вакцини, а також що вона заблокує рекламу, яка поширює фейки про вакцини.

Відносини Facebook та керівництва США щодо COVID-фейків

Коли засновник компанії Марк Цукерберг дав свідчення щодо дезінформації на слуханнях у Конгресі, член Палати представників Майк Дойл змусив його взяти на себе зобов’язання видалити контент, згаданий у звіті “Центру з протидії цифровій ненависті”. Цукерберг відповів, що йому та його команді потрібно буде “подивитися на приклади”, аби побачити, чи ці користувачі порушували правила Facebook.

Дойл пізніше сказав, що не отримав відповіді від платформи.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила 27 жовтня, що для Білого дому “на жаль, не дивно” дізнатися, що Facebook знав про свої проблеми з дезінформацією щодо вакцин, але нічого не зробив.