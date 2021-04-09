Компанія Facebook вирішила не повідомляти 533 млн. користувачів соціальної мережі, що їх особисті дані виявилися у хакерів і тепер знаходяться у вільному доступі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про крадіжку даних стало відомо на початку квітня. Один з користувачів хакерського форуму опублікував вкрадені дані користувачів Facebook. Це прізвища, імена, дати народження, телефони, адреси електронної пошти, дані геолокації, сімейний стан. Серед тих, чиї дані були викрадені хакерами – користувачі зі 106 країн.

При цьому, хакерам не вдалося дізнатися таку інформацію, як номери кредитних карт або номери соціального страхування користувачів.

У Facebook пояснили, що дані вкрали із загальнодоступних профілів у 2019 році за допомогою функції “імпортувати контакти”. Щоб запобігти повторенню таких дій в Facebook відразу ж внесли деякі зміни.

Директор з управління проєктами Facebook Майк Кларк сказав, що систему оновили, щоб “зловмисники не використали програмне забезпечення для імітації нашого застосунку”.

У компанії пояснили, що дані вкрали у 2019 році, тому не планують говорити про це конкретним користувачам. У компанії зазначили, що створили спеціальну сторінку довідкового центру для користувачів, стурбованих тим, що їхні дані можуть бути опубліковані. Там пояснюється, що тільки інформація, яка була публічно опублікована в профілях користувачів під час парсингу, могла бути украдена.

Також у Facebook заявили, що “працюють над видаленням цього набору даних і будуть продовжувати агресивно переслідувати зловмисників, які зловживають нашими інструментами всюди, де це можливо”.