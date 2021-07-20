Президент США Джо Байден пояснив, що коли сказав про те, що соціальні мережі на кшталт Facebook вбивають людей, мав на увазі конкретних осіб, які навмисне поширюють там дезінформацію.

Про це повідомляє видання BBC.

Після того як Байден сказав фразу “Facebook вбиває людей”, вона стала заголовком величезної кількості журналістських матеріалів. Проте, майже ніхто не звернув увагу на те, що фразу Байдена вирвали з контексту й неправильно трактують. Тому американський лідер вирішив особисто пояснити те, що було сказано.

Байден сказав, що мав на увазі конкретних людей, які стоять за масовими кампаніями з дезінформації. Йдеться про 12 осіб, яким приписують розширення великої кількості дезінформації.

“Це не Facebook вбиває людей… Ці 12 людей поширюють дезінформацію. Будь-хто, хто сприймає цю дезінформацію, отримує травму. Це й вбиває людей… Я сподіваюсь, що Facebook, замість того, аби ображатися, зробить щось для протидії поширенню дезінформації про коронавірус… Ось що я мав на увазі”, – пояснив Байден.

Напередодні стало відомо, що у Facebook обурені заявами Джо Байдена стосовно поширення дезінформації. Прессекретар компанії Кевін МакАлістер у коментарі BBC заявив, що Facebook “не буде звертати увагу на звинувачення, які не підтверджуються фактами”.

У коментарі виданню Insider компанія заявила, що її сторінку перевіреної інформації про COVID-19 та вакцини переглянули понад 2 мільярди людей. Це “більше, ніж будь-де в Інтернеті”.

Офіційний представник компанії у коментарі журналісту NBC Ділану Баєрсу заявив, що у приватній розмові голова Офіцерського корпусу охорони здоров’я США високо оцінив зусилля Facebook щодо інформування людей про COVID-19.