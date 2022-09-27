У Facebook заявили, що виявили та зупинили діяльність розгалуженої мережі фейкових акаунтів, які поширювали російську пропаганду про вторгнення в Україну по всій Західній Європі.

Про це повідомляє AP.

У материнській компанії Facebook Meta зазначили, що мережа створила понад 60 веб-сайтів, які імітували законні новинні організації, але повторюють російську пропаганду про Україну.

Понад 1600 фейкових облікових записів у Facebook використовувалися для поширення пропаганди серед аудиторії в Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії та Україні. У Meta наголосили, що це була найбільша та найскладніша мережа, пов’язана з РФ, яку каліфорнійська компанія виявила з початку вторгнення в Україну.

Натомість посольство РФ у Вашингтоні, округ Колумбія, не відповіло на запит про коментар.

Раніше американський політолог Пітер Залмаєв, директор міжнародної некомерційної організації “Євразійська демократична ініціатива” (Нью-Йорк) поспілкувався з українським соціологом, доктором філософських наук, генеральним директором Київського міжнародного інституту соціології, професором кафедри соціології Університету “Києво-Могилянська Академія” Володимиром Паніотто щодо сучасної російської пропаганди та методів її реалізації.