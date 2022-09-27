Про це повідомляє AP.
У материнській компанії Facebook Meta зазначили, що мережа створила понад 60 веб-сайтів, які імітували законні новинні організації, але повторюють російську пропаганду про Україну.
Понад 1600 фейкових облікових записів у Facebook використовувалися для поширення пропаганди серед аудиторії в Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії та Україні. У Meta наголосили, що це була найбільша та найскладніша мережа, пов’язана з РФ, яку каліфорнійська компанія виявила з початку вторгнення в Україну.
Натомість посольство РФ у Вашингтоні, округ Колумбія, не відповіло на запит про коментар.
Раніше американський політолог Пітер Залмаєв, директор міжнародної некомерційної організації “Євразійська демократична ініціатива” (Нью-Йорк) поспілкувався з українським соціологом, доктором філософських наук, генеральним директором Київського міжнародного інституту соціології, професором кафедри соціології Університету “Києво-Могилянська Академія” Володимиром Паніотто щодо сучасної російської пропаганди та методів її реалізації.
- Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини очікує, що найближчими місяцями російська пропаганда та розвідувальна активність можуть посилитися.
- Володимир Паніотто наголосив, що “денацифікація”, “розширення НАТО” та створення “антиросійського анклаву” звучить переконливо лише для росіян.