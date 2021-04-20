Facebook оголосив, що в найближчий час запустить ряд аудіофункцій

Соціальна мережа Facebook оголосила, що в найближчі кілька місяців запустить ряд аудіофункцій.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Нові сервіси включають в себе функцію Live Audio Rooms, яка є аналогом застосунку Clubhouse.

Facebook також запустить нову функцію Soundbites, за допомогою якої користувачі зможуть створювати короткі звукові записи і ділитися ними.

Функція буде запущена протягом наступних декількох місяців, і стане доступною спочатку для невеликої кількості користувачів.

Зазначається, що за допомогою нових функцій користувачі зможуть заробляти гроші.

Крім того, Facebook також дозволить користувачам слухати подкасти прямо зі свого застосунку.