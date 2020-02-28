Про це повідомляє агентство Reuters.

Конференція F8, яка зацікавила 5000 учасників з усього світу минулого року, повинна була відбутися 5 і 6 травня 2020 року в Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

“Щороку ми з нетерпінням чекаємо можливості об’єднатися з нашим глобальним співтовариством розробників на F8 і поділитися нашим баченням майбутнього, яке ми будуємо разом. Однак, з огляду на зростаюче занепокоєння через Covid-19, ми прийняли рішення скасувати F8 2020”, – зазначається в заяві компанії.

У ній також вказано, що організатори “ставлять на перше місце здоров’я і безпеку наших розробників-партнерів, співробітників і всіх, хто допомагає реалізувати F8”.

У компанії наголошують, що скасування конференції є “складним викликом”, оскільки F8 – “неймовірно важлива подія для Facebook”.

Замість традиційного заходу компанія планує організувати локальні зустрічі і відеотрансляції в прямому ефірі.

Конференція F8 проводиться щорічно з 2007 року. Це одна з найбільших подій, котрі організовує Facebook. Метою конференції є об’єднання програмістів і підприємців, які розробляють свої продукти на платформі Facebook, а також обговорення нових можливостей і подальшого розвитку соціальної мережі.