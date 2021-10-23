Facebook Papers показує роль компанії у штурмі Капітолію, – CNN

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У розслідуванні йдеться, що всього через кілька днів після того, як прихильники експрезидента США Дональда Трампа штурмували Капітолій 6 січня цього року, головна операційна директорка Facebook Шеріл Сендберг применшувала роль компанії в заколоті.

“Ми знаємо, що акція була організована онлайн. Ми це знаємо. Наше правозастосування ніколи не було ідеальним, тому я впевнена, що на Facebook щось також відбувалось. Але я думаю, що заколот був значною мірою організований на платформах, які не мають наших можливостей зупинити ненависть, не мають наших стандартів і не мають нашої прозорості”, – сказала вона.

Але внутрішні документи Facebook, які розглянули журналісти CNN, припускають зворотне.

Один з документів, який показував у режимі реального часу контрзаходи, які співробітники компанії робили для стримування організації заколоту може показати, що насправді Facebook був принципово не готовий протидіяти цьому. Компанія розпочала проводити серйозні заходи лише після того, як штурм набрав обертів.

Документи були надані CNN інформаторкою Френсіс Хоген, яка також надали їх комісії з цінних паперів і бірж США, а також Конгресу (щоправда у відредагованому вигляді – за побажанням адвоката Хоген).

Одне з центральних тверджень Хоген про компанію зосереджено на штурмі Капітолія. Вона стверджує: “Facebook ввів інвесторів і громадськість в оману щодо своєї ролі. Це посилило дезінформацію та насильницький екстремізм, пов’язаний з виборами 2020 року та заколотом 6 січня”.

Facebook заперечує твердження Хоген:

“Відповідальність за насильство, яке відбулося 6 січня, лежить на тих, хто напав на наш Капітолій, і на тих, хто заохочував їх. Ми зробили кроки щодо обмеження контенту, який прагнув делегітимізувати вибори, включаючи маркування посад кандидатів після того, як Трамп передчасно оголосив про перемогу. Ми призупинили нову політичну рекламу й усунули оригінальну групу #StopTheSteal в листопаді. Після того, як спалахнуло насильство у Капітолії та коли ми бачили, що продовжуються спроби організувати заходи для оскарження результатів президентських виборів, ми видалили контент з фразою “StopTheSteal”, а також призупинили дію профілю Дональда Трампа”, – сказав прессекретар Facebook Енді Стоун.

Серед десятків тисяч сторінок документів, наданих Хоген, є внутрішній аналіз того, як рухи Stop the Steal і Patriot Party отримали поширення на Facebook.

Аналіз показав, що політика і процедури, застосовані Facebook, не справлялися з уповільненням та зупинкою швидкого зростання руху “Stop the Steal”. Аналітики зазначили, що Facebook ставився до кожної одиниці контенту та людини, що підтримує рух, індивідуально – а не як частина цілого. Це і призвело до жахливих результатів. Цей підхід у підсумку змінився, але вже після того, як стало занадто пізно.

Реакція всередині Facebook

Коли керівники Facebook публічно та в середині компанії засудили заворушення, деякі співробітники припустили, що компанія, можливо, була частково винною за те, що відбулося.

“До вчорашнього дня діяли десятки груп руху “Stop the Steal”, і я сумніваюся, що вони писали про свої наміри”, – написав один співробітник у відповідь на повідомлення Майка Шрепфер, технічного директора Facebook.

Інший співробітник написав: “Хіба у нас не було достатньо часу, щоб зрозуміти, як керувати дискурсом, який не викликає насильства? Ми розпалюємо цей вогонь протягом тривалого часу, тому не повинні дивуватися, що це вийшло з-під контролю”.

Деякі інші співробітники Facebook пішли далі, стверджуючи, що рішення керівництва компанії протягом багатьох років допомагали створювати умови, які проклали шлях для нападу на Капітолій.

Хронологія штурму Капітолію

По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Напередодні засідання у Вашингтоні розпочався анонсований Дональдом Трампом мітинг його прихильників. На протест з’їхалися люди з усієї країни.

Про акцію було відомо заздалегідь, але залучених до охорони Капітолія правоохоронців не вистачило, аби захистити будівлю.

Вранці перед засіданням відбувалися бійки між протестувальниками та поліціянтами. За годину до засідання Трамп звернувся до багатотисячного натовпу прихильників з промовою, у якій напав на “слабких республіканців” та заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія.

Невдовзі після початку засідання Конгресу протестувальники почали штурмувати Капітолій. Спершу вони прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі. Поліціянтам вдалося затримати рух натовпу на сходах будівлі, однак ненадовго: протестувальники потрапили всередину.

Це відбулося в той час, як законодавці затвердили голоси виборників у двох перших за алфавітним списком штатах — Алабамі та Алясці. В момент захоплення будівлі Сенат та Палата представників взяли перерву для обговорення заперечень щодо голосування в Аризоні та розійшлися у різні зали.

Засідання було зупинено, а співробітників Конгресу, законодавців та віцепрезидента Майка Пенса, який головував на ньому, терміново евакуювали або попередили про необхідність сховатися.

Тим часом мережу заповнили фото бунтівників, які трощать майно Конгресу, роблять фото на згадку та викрадають речі.

Під час захоплення будівлі одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення. Згодом вона померла в лікарні. Пізніше стало відомо, що загинули 4 особи. Деталі їхньої загибелі поки не повідомляються.