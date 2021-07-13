Соціальна мережа Facebook повернула видалений пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, у якому він піддав критиці заяви президента Росії Володимира Путіна про "один народ".

Про це сам посол повідомив у своєму Facebook.

Перебийніс опублікував скриншот зі повідомленням, яке соцмережа надіслала о 16.28 13 липня.

“Перепрошуємо, ми не так вас зрозуміли”, – заявили у Facebook.

Посол подякував усім за підтримку та зазначив, що його пост повернули.

Нагадаємо, що сьогодні Facebook видалив пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, у якому він розкритикував статтю президента Росії Володимира Путіна про “один народ”.

“Який один народ? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають”, – написав посол.

На думку Facebook, публікація Перебийноса порушила правила щодо заборони мови ворожнечі та заборони заяв, коли окрема група людей описується як неповноцінна стосовно інших.