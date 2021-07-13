Про це сам посол повідомив у своєму Facebook.
Перебийніс опублікував скриншот зі повідомленням, яке соцмережа надіслала о 16.28 13 липня.
“Перепрошуємо, ми не так вас зрозуміли”, – заявили у Facebook.
Посол подякував усім за підтримку та зазначив, що його пост повернули.
Нагадаємо, що сьогодні Facebook видалив пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, у якому він розкритикував статтю президента Росії Володимира Путіна про “один народ”.
“Який один народ? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають”, – написав посол.
На думку Facebook, публікація Перебийноса порушила правила щодо заборони мови ворожнечі та заборони заяв, коли окрема група людей описується як неповноцінна стосовно інших.
- На сайті Кремля президент Російської Федерації Володимир Путін опублікував нову статтю “Про історичну єдність росіян та українців”, у якій переконує, що Україна є “дітищем радянської епохи”, а на Донбасі — “громадянська війна” і “братовбивство”.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував статтю Володимира Путіна про українців. Щодо статті президента РФ про “єдиний народ”, то Зеленський зазначив, що цю статтю він ретельно проаналізує.