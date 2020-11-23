Викривач повідомив про особливий інструмент Centra, за допомогою якого Facebook нібито без відома користувачів відстежує їхню активність за межами соцмережі.

Про це повідомляє портал Washington Examiner.

Як відомо, Facebook, як і інші соціальні мережі, роками відстежує дані користувачів. Гендиректор компанії Марк Цукерберг неодноразово виступав у Конгресі, щоб доповісти про використання даних користувачів та прояснити певні суперечливі моменти.

Напередодні стало відомо, що для відстеження даних компанія використовує спеціальний інструмент названий Centra.

18 листопада відбувся перший допит Цукерберга щодо цього інструменту. Він був зосереджений на тому, як це могло бути використано для впливу на виборців, які мали обрати між Дональдом Трампом та Джо Байденом на нещодавніх виборах президента США.

Що наразі відомо про Centra?

Про існування Centra стало відомо від неназваного викривача. Сенатор від штату Міссурі Джош Хоулі повідомляв з посиланням на викривача, що Facebook нібито використовує дві внутрішні платформи. Одна з них, Centra, набито потрібна для відстеження активності користувачів у Facebook та за межами соцмережі.

“Centra — це інструмент, який Facebook використовує для відстеження своїх користувачів не тільки у Facebook, але й у всьому Інтернеті. Centra відстежує різні профілі, які відвідує користувач, вхідні повідомлення, пов’язані акаунти, сторінки з кнопками Facebook, які вони відвідують в Інтернеті. Centra також використовує поведінкові дані для моніторингу облікових записів користувачів, навіть якщо ці облікові записи зареєстровані під іншими іменами”, — заявив Хоулі.

Сенатор також продемонстрував, як, ймовірно, виглядає інтерфейс Centra:

На скріншоті з нібито інтерфейсом Centra можна побачити, що Facebook може відстежувати, які профілі пов’язані з пристроєм, яким користуєтесь власник акаунту, навіть якщо між обліковими записами немає інших зв’язків.

Також Хоулі розповів, що Цукерберг під присягою підтвердив, що Facebook має інструменти для відстеження своїх користувачів в Інтернеті на різних платформах та через різні облікові записи без їхнього відома. Але він зазначив, що не пригадує назви Centra.

Під час допиту Цукерберга також запитувати про те, чи відстежувалися за допомогою Centra деякі пов’язані облікові записи з метою їхнього блокування, та скільки користувачів в США були проаналізовані цим інструментом. Проте гендиректор компанії також не дав відповіді.

“Я не знаю, тому що я насправді не знайомий з назвою цього інструменту. Я впевнений, що у нас є інструменти, які допомагають нам працювати з нашою платформою та цілісністю спільноти, але я не знайомий з цим ім’ям”, — сказав Цукерберг.

Тим часом серед прихильників консервативних політичних поглядів поширюється думка, що інструмент використовували для цензури політичного вмісту.