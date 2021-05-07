За підсумками квітня 2021 року соціальна мережа Facebook виявила і видалила дві мережі ботів, діяльність яких була пов’язана з партіями "Слуга народу", "Довіра", колишнім прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, а також підсанкційними Андрієм Деркачем і Петром Журавлем. Примітно, що розслідування соцмережа почала після публікації видання "Букви".

Про це йдеться у звіті компанії.

“Ми видалили 105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram, які були створені в Україні та націлені на аудиторію всередині країни. […] Ми почали вивчати діяльність цих сторінок після перегляду розслідувань українського видання “Букви”. Наше розслідування виявило зв’язки з особами, пов’язаними з політичною партією в Україні “Слуга народу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди, які стоять за цією мережею, використовували комбінацію автентичних і фальшивих облікових записів – деякі з яких вже були виявлені і відключені автоматизованими системами соцмережі. Деякі з цих облікових записів зазнали значних змін в назвах з плином часу. Вони часто ділилися урядовими новинами, крім розміщення власного контенту.

Ця мережа видалила деякі публікації та багато своїх сторінок і акаунтів в лютому 2021 року, коли про деякі з цих дій повідомили “Букви”.

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Люди, які стоять за цією діяльністю, писали українською та російською мовами про новини і інші теми, такі як корупція, політика, автомобільна промисловість, сатиричний контент про COVID-19, критика опозиційних партій і політиків, включаючи п’ятого президента України Петра Порошенка і мера Києва Віталія Кличка.

Загалом, на просування 105 облікових записів Facebook, 24 сторінок і 5 облікових записів в Instagram витратили близько 210 000 доларів.

Крім того, соцмережа також видалила 477 акаунтів Facebook, 363 сторінки, 35 груп і 29 акаунтів Instagram.

Розслідування Facebook виявило зв’язку з фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції Міністерства фінансів США – ЗМІ, пов’язаними з Андрієм Деркачем і Петром Журавлем, а також з політичними консультантами, пов’язаними з українськими політиками Володимиром Гройсманом та Олегом Кулиничем.

Хоча Деркач і інші були покарані за втручання у вибори в США, ця діяльність була зосереджена виключно на Україні. За оцінками Facebook, цією мережею управляють як мінімум три окремі групи, кожна з яких пов’язана з різними політиками: Деркачем, Гройсманом та Кулиничем.

Особи, які стоять за цією діяльністю, управляли тривалою операцією обманного впливу (IO) на декількох платформах соціальних мереж і на своїх власних вебсайтах, в основному копіювали і вставляли новинний контент з інших українських ЗМІ. Вони створили готову мережу, що складається з, здавалося б, незалежних медійних вебсайтів і ресурсів соціальних мереж, які працювали над просуванням контенту, сприятливого для деяких політиків і їх політичних груп.

На просування цих сторінок витратили 496 000 доларів, переважно в доларах, а також в російських рублях.

Ця мережа працює на кількох інтернет-платформах і має власні веб-сайти. Відповідну активність зафіксували на YouTube, Telegram і в російській соцмережі ВКонтакте. Також виявлено не менше десятка фірмових вебсайтів, деякі з яких змінили свої домени.

Протягом усієї своєї роботи ця мережа робила деякі кроки, щоб приховати свою ідентичність і координацію. Їх фальшиві облікові записи створювалися по одному або невеликими партіями протягом декількох місяців, щоб уникнути автоматичного виявлення. Деякі з облікових записів мали докладні біографії, щоб здаватися більш достовірними, в той час як деякі з їхніх груп і сторінок, схоже, були куплені.

Що стосується фотографій в їх профілях, фахівці Facebook помітили ряд закономірностей. Деякі виявилися фотографіями інших людей, опублікованими в Інтернеті. Інші використовували жіночі фотографії, ймовірно, створені за допомогою методів машинного навчання. Крім того, у деяких облікових записів були фотографії, які виглядали так, як ніби вони були відскановані з роздрукованих фотографій в паспорті.

Дії фейковий акаунтів щодо деяких повідомлень носили поверхневий характер і складалися з коротких коментарів – всього два-три слова або гифка без тексту. Інші коментарі були довжиною в абзац або більше.

У деяких випадках фальшиві аккаунти і адміністратори вели розмови під постами. У наведеному нижче прикладі один з основних адміністраторів поділився статтею. Потім кілька фальшивих акаунтів цієї мережі прокоментували повідомлення, а адміністратор відповів на них.

Частина контенту цієї мережі підтримує партію Деркача “Наш край”, партію української стратегії Гройсмана і партію Кулинич “Довіра”. Цікаво, що на вебсайті, пов’язаному з Деркачем, була опублікована стаття, яка рекламує сторінку в Facebook, яку ведуть люди, пов’язані з Гройсманом.

Однак діяльність цієї мережі не обмежувалася підтримкою тільки цих політиків. Адміністратори публікували контент і коментарі про широке коло політичних суб’єктів в Україні, мабуть, без особливих ідеологічних уподобань. Іноді це були конкуруючі політичні групи, наприклад, партія “Відродження” та партія “Слуга народу”.

Нагадаємо, раніше #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують Зеленського та знищують його опонентів. #Букви помітили брудну гру з боку Офісу президента і розповіли, що і як працює.

#Букви вже аналізували фан-сторінки президента в Instagram (саме там нам пропонували поставити рекламу за російські рублі) та Facebook-сторінку, на якій пана президента називали “хазяїном України” та витрачали тисячі доларів на просування.

Ботоферма налічує щонайменше 20 сторінок в Facebook (повний перелік тут) і понад 100 фейкових акаунтів (повний перелік у цій табличці).

Тільки на політичну рекламу зазначені сторінки витратили майже 30 тисяч доларів — 778 тисяч гривень (про це свідчать дані Бібліотеки реклами).

Про те, проти кого працює президентська ботоферма — за посиланням.

#Букви також розібралися, звідки лайки ростуть, та як “армія Гройсмана” з росіянками на аватарках за свого лідера воює.