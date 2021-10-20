Про це повідомляє видання The Verge.

Про майбутні зміни генеральний директор Марк Цукерберг планує розповісти на щорічній конференції Connect 28 жовтня.

У Facebook вже працює понад 10 000 співробітників, що створюють таке обладнання, таке як окуляри AR (доповненої реальності), які, на думку Цукерберга, стануть такими ж масовими, як і смартфони. У липні Цукерберг сказав The Verge, що протягом наступних кількох років “ми фактично перейдемо від компанії соціальних мереж до компанії метавсесвіту”.

Facebook – не перша відома технологічна компанія, яка змінила назву компанії в міру розширення її амбіцій. У 2015 році Google повністю реорганізувався в холдингову компанію Alphabet, частково в знак того, що це вже не просто пошукова система, а розрісся конгломерат компаній, що виробляють автомобілі без водія і медичні технології. А Snapchat був перейменований в Snap Inc. у 2016 році, в тому ж році, коли він почав називати себе “операторською компанією” і дебютував зі своєю першою парою окулярів Spectacles.

Як пише The Verge, нова назва компанії Facebook є надсекретною.

Facebook неухильно закладає основу для більшої уваги до технологій наступного покоління. Минулого літа він створив спеціальну команду з метавсесвіту. Зовсім недавно було оголошено, що глава AR і VR Ендрю Босворт буде призначений технічним директором. А буквально пару днів назад Facebook оголосив про плани найняти ще 10 000 співробітників для роботи над метавсесвітом в Європі.

У Facebook розраховують, що метавсесвіт сприятиме розвитку нових творчих, соціальних та економічних можливостей й не належатиме жодній компанії.