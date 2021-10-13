Facebook та Instagram видалятимуть "контент з серйозним сексуальним підтекстом", спрямований на громадських діячів. Під заборону підпадатимуть відфотошоплені світлини та малюнки.

Про це повідомили в блозі компанії.

Facebook оновить свою політику в частині, що стосується знущань та переслідувань. Новий крок для запобігання цих явищ передбачає видання контенту з “серйозним сексуальним підтекстом”, який спрямований на громадських діячів.

“Громадські діячі — будь це політики, журналісти, знаменитості чи автори — використовують Facebook і Instagram, щоб безпосередньо спілкуватися зі своїми підписниками. Ми внесли ці зміни, тому що подібні атаки можуть перетворити зовнішність громадського діяча на зброю”, — заявила Антігона Девіс, глава відділу безпеки Facebook.

Тепер на платформах Facebook видалятимуть контент сексуального характеру та сторінки і спільноти, присвячені сексуалізації громадських діячів.

Відредаговані у фоторедакторі світлини та малюнки із громадськими діячами, які платформа розцінюватиме як “принизливі та сексуалізовані”, також видалятимуться.

Боротиметься компанія і з “принизливим контентом, що зображає людей в процесі виконання функцій організму” та “негативними фізичними описами”, в яких згадуються публічні особи.

“Небажані коментарі сексуального характеру” і повторювані повідомлення з сексуальними домаганнями щодо конкретної людини відтепер також видалятимуться.

“Ми розуміємо, що стати публічною фігурою — не завжди вибір, і що ця слава може збільшити ризик знущань і переслідувань”, — зазначили в компанії. “Ми тепер пропонуємо більше захисту для громадських діячів, таких як журналісти і правозахисники, які стали відомими мимоволі або завдяки своїй роботі”, — обіцяють в Facebook.