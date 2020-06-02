На тлі протестів через смерть Джорджа Флойда компанія Facebook вирішила пожертвувати $10 млн на боротьбу з расизмом.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив гендиректор Facebook Марк Цукерберг.

Цукерберг зазначив, що події останніх днів нагадують про те, що проблеми, з якими темношкірі люди зіштовхують в США, — це “частина довгої історії расизму та несправедливості”.

На думку Цукерберга, всі рівною мірою несуть відповідальність за те, щоб змінити цю ситуацію.

У зв’язку з цим компанія Facebook вирішила пожертвувати $10 млн правозахисним організацій, діяльність яких пов’язана з боротьбою з расизмом.

“Ми підтримуємо співтовариство чорношкірих — і всіх тих, хто хоче домогтися справедливості на честь Джорджа Флойда, Бреонни Тейлор, Ахмауда Арбері та багатьох інших, чиї імена не будуть забуті. Організації, що борються за справедливість, потребують фінансування, тому Facebook виділяє додаткові 10 мільйонів доларів співтовариствам, які займаються питаннями расового правосуддя. Ми працюємо з нашими консультантами з цивільних прав і нашими співробітниками, щоб визначити організації на місцевому та національному рівнях, які могли б найбільш ефективно використовувати це прямо зараз”, — повідомив він.

Цукерберг додав, що боротьба проти расизму вимагає постійних довгострокових зусиль. За його словами, він і його дружина Прісцилла Чан щорічно інвестують близько $40 млн доларів в організації, які працюють над подоланням расової несправедливості.

“Я сподіваюся, що ми, як країна, зможемо зібратися разом, щоб зрозуміти, скільки всього ще потрібно зробити, і зробити все можливе, щоб домогтися справедливості — не тільки для сімей та громад, які зараз переживають горе, а й для всіх, хто несе тягар нерівності”, — підсумував Цукерберг.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало удушення.