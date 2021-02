Про це пише The Verge.

Це остання спроба компанії розвінчати брехню і міфи про кліматичну кризу після критики з боку законодавців і вчених, занепокоєних тим, що корпорація допускає поширення неправдивої інформації на своїй платформі.

Наразі ярлики відображатимуться лише в повідомленнях користувачів з Великобританії, але компанія планує почати їхнє використання і в інших країнах найближчим часом.

Facebook представив свій “Інформаційний центр науки про клімат” в США, Німеччині, Великобританії та Франції ще у вересні. Тепер соцмережа також розширює цю сторінку, щоб додати нову інформацію.

Стратегія компанії з боротьби з дезінформацією про клімат аналогічна тому, що вона робить щодо COVID-19. Facebook почав розміщувати перевірену інформацію про новий коронавірус у верхній частині своєї новинної стрічки в березні минулого року.

Торік на Facebook чинився сильний тиск з метою, щоб він краще перевіряв повідомлення про зміну клімату і не допускав поширення контенту, що вводить в оману. Нові лейбли здаються одним зі способів відповісти на заклики до корпорації вжити додаткових заходів.

Все почалося в серпні 2019 року — після того, як Facebook скасував рішення своїх фактчекерів оцінити статтю як неправдиву через додавання неточної інформації й ретельно дібраних даних про зміну клімату. В результаті E&E News повідомили, що Facebook створив своєрідну лазівку, яка звільнила статті з “власними думками” від перевірки фактів. Як повідомили представники компанії The Verge і The New York Times, це було частиною політики соцмережі.

Від керівників Facebook почали вимагати відповіді на запитання про політику перевірки фактів. У листі компанії, який опублікувало видання The Verge торік, стверджувалося, що “контент з чіткою думкою” зазвичай не підлягав перевірці фактів на їхній платформі. Крім того, за словами представників компанії, фактчекінг оминули й пости політиків.

У Facebook поки не уточнили, як вирішуватимуть, які дописи мають супроводжуватися відповідними ярликами.