Компанія Facebook представила власний сервіс відеочатів, в яких можуть брати участь десятки користувачів. Він отримав назву Messenger Rooms.

Про це повідомляє видання The Verge.

У відеоконференціях зможуть брати участь до 50 осіб (без обмеження за часом). Підключитися до Messenger Rooms зможуть користувачі без акаунта в Facebook.

Організатор відеодзвінка зможе обмежувати доступ до нього або видаляти з нього інших користувачів.

Користувачам будуть доступні маски під час відеодзвінків. Крім того, можна буде додати фон.

Сервіс вже запущено, але він з’являтиметься у користувачів по всьому світу протягом декількох тижнів. Спочатку Rooms буде працювати тільки в Messenger і Facebook, а згодом – в Instagram Direct, WhatsApp і Portal.

“Messenger Rooms дозволить проводити час із друзями, коханими і тими, хто розділяє ваші інтереси. Створіть чат із Facebook або Facebook Messenger і запросіть приєднатися до вашого відеодзвінка будь-кого, навіть якщо у нього немає акаунта в Facebook. Можна буде запрошувати до 50 осіб, обмеження за часом не буде”, – йдеться в заяві компанії.

У Facebook запевнили, що не прослуховуватимуть дзвінки, але визнали, що end-to-end шифрування немає.

Як зазначає видання The Verge, новий сервіс Facebook – своєрідна відповідь компанії Zoom і соціальній мережі Houseparty, популярність яких серед користувачів різко зросла в умовах карантину через пандемію коронавірусу.

Так, зовсім нещодавно у сервісу Zoom було 10 млн користувачів, а зараз – більше 300 млн. Сервіс Houseparty, який дозволяє груповий відеочат через мобільні і настільні додатки, за минулий місяць залучив 50 млн нових користувачів.

Варто відзначити, що в Facebook також оголосили про розширення функції відеодзвінків у WhatsApp. Незабаром у дзвінках і відеовикликах у цьому додатку зможуть брати участь до восьми осіб. Відзначається, що такі дзвінки також будуть захищені наскрізним шифруванням.