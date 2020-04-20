Про це повідомляє видання The New York Times.

Оскільки в усьому світі під час спалаху коронавірусу влада закликає громадян або наказує їм залишатися вдома, глобальний ігровий бізнес вартістю 160 мільярдів доларів процвітає.

На тлі цього Facebook вирішив вступити в боротьбу на ринку ігрового стримінгу, де довгі роки успішно працюють Twitch і YouTubе, запустивши свій додаток для смартфонів Facebook Gaming.

Компанія тестувала його протягом 18 місяців в Південно-Східній Азії і Латинській Америці та готувалася до його випуску в червні. Однак, усвідомивши масштаби карантину, Facebook прийняла рішення перенести термін запуску на 20 квітня. Сьогодні додаток стало доступним в магазині Google Play для пристроїв на Android. Версія для iOS будуть випущені після їх схвалення Apple.

За інформацією компанії, до запуску додатка понад 700 мільйонів з його 2,5 млрд щомісячних користувачів вже були зайняті ігровим контентом в соцмережі. При цьому раніше можливість ігрового стримінгу на Facebook була доступна тільки як один з розділів всередині мережі.

Новий додаток дозволить користувачам стежити за геймерами, дивитися прямі трансляції ігрових стримів та залишати коментарі, що не взаємодіючи з іншою частиною Facebook. Також воно дозволить транслювати дисплей смартфона, не використовуючи додаткового обладнання. Потім стрім можна буде зберігати та ділитися ними в соцмережі.

У компанії зазначають, що доля додатку багато в чому буде залежати від того, наскільки він буде успішним. Перший час він буде безкоштовним та без реклами — Facebook планує заробляти гроші, коли глядачі відправляють “зірки” (донати) стримерам, отримуючи за це комісію.